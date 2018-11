„Ventilator“ bläst zur Adventsgala im „Bergwerk“

Vor über zehn Jahren mal mit drei Musikern gestartet, hat sich „Ventilator“ mittlerweile zu einer fulminanten zwölfköpfigen Mini-Bigband ausgewachsen. Ein Highlight jedes Konzertjahrs ist die „Ventilator-Adventsgala“ im Saal des Quelkhorner „Bergwerks“ – dieses Jahr am Samstag, 1. Dezember. Dann spielt die Band ab 20 Uhr ihren unverwechselbaren Mix von Stücken aus Jazz, Funk, Soul und Pop aus vier Jahrzehnten, „und der respektlose Umgang tut den Originalen durchweg sehr gut“, erklärt das Ensemble selbstbewusst. Mit Paul Larkin, Emma Vogel und Konrad Sengteller als Gesangsstimmen steht „Ventilator“ bei der Adventsgala nach eigenen Worten „die ganze Bandbreite der menschlichen Stimmen zur Verfügung“. Rhythmisch unterlegt wird das angekündigte „Feuerwerk der Bläserformation“ von Werner Müller am Schlagzeug. Durchs Programm führt Trompeter Jan Zöhl. Ans Konzert schließt sich eine Open-End-Party an.