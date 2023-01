Uwe Wittstock liest in Fischerhude aus „Februar 33“

Demokratie in vier Wochen zerstört

Vor einem Foto des beeindruckenden Anhalter Bahnhofs im Berlin von 1933 stieg Journalist und Buchautor Uwe Wittstock in seine Lesung ein, die in eine Diskussion mit dem Publikum mündete.

Fischerhude – Die Nationalsozialisten zögerten keinen Moment: Nach Vereidigung des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler am 30. Januar 1933 dauerte es nur knapp einen Monat, bis die Demokratie in Deutschland komplett abgeschafft war: Keine Versammlungs- und Pressefreiheit mehr, Menschen durften ohne nähere Begründung auf der Straße festgenommen werden, das Prinzip Unverletzlichkeit der Wohnung außer Kraft. Flächendeckend wurden wichtige Posten in Politik und Verwaltung von NSDAP-Gefolgsleuten besetzt und vorherige Amtsinhaber quasi weggejagt.

„Das ging alles sehr schnell“, machte der Literaturkritiker, Lektor und Autor Uwe Wittstock am Freitagabend bei einer Veranstaltung im Fischerhuder Buthmanns Hof deutlich, die den Titel seines jüngsten Buches trug: „Februar 33 – der Winter der Literatur“. Eingeladen hatte die Cato-AG des Fleckens Ottersberg, benannt nach der von den Nazis hingerichteten jungen Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek aus Fischerhude. Im Namen der AG begrüßten die Ottersberger Gleichstellungsbeauftragte Marlies Meyer und ihre Achimer Kollegin Dr. Angelika Saupe rund 50 Besucherinnen und Besucher im Saal. Die örtliche Künstlerin Pille Hillebrand eröffnete den Abend mit dem bedrohlich klingenden Gedicht „Die Sage vom großen Krebs“ von Walter Mehring, erschienen einen Tag vor dem Reichstagsbrand im Februar 1933.

In seinem Buch „Februar 33“ nähert sich Uwe Wittstock dem Anfang der Nazi-Herrschaft auf Grundlage von Äußerungen und Zeugnissen damaliger Schriftsteller, von künstlerisch Tätigen sowie bekannten Journalisten wie Egon Erwin Kisch oder dem „Weltbühne“-Chefredakteur Carl von Ossietzky, die jene Tage unmittelbar miterlebten. „Schriftsteller waren mir wichtig, weil sie eben vieles aufschreiben“, erläuterte Wittstock, der zudem Zeitungsartikel als Quelle nutzte, um das Geschehen anschaulich darzustellen und hautnah nacherlebbar für das heutige lesende und in diesem Fall zuhörende Publikum zu machen.

Der 1880 erbaute und 1945 fast völlig zerbombte Anhalter Bahnhof in Berlin war Ausgangspunkt des mit historischen Aufnahmen illustrierten Vortrags. Dieser Bahnhof war Drehscheibe für Ankommende und Ausreisende. Der Schriftsteller Joseph Roth („Radetzkymarsch“) verabschiedet sich nach Hitlers Triumph mit „Jede Hoffnung ist aufzugeben“ und nimmt den Zug ins Exil nach Paris. Zu den Eintreffenden gehört Werner von Blomberg aus dem deutschen Generalstab, der von Abrüstungsverhandlungen in Genf zurückkehrt und einen Staatsstreich erwägt, um Hitler zu verhindern und ein Militärregime zu installieren. Später wird er unter Hitler Generalfeldmarschall.

Aus dem krisengeschüttelten China kehrt der fast in aller Welt bekannte, selbsternannte „rasende Reporter“ Egon Erwin Kisch am Tag der Machtergreifung zurück. Wegen seines jüdischen Hintergrunds hat er keine Zukunft im neuen Reich. Klaus Mann aus der bekannten Schriftsteller-Familie erfährt im Zug von der Vereidigung und ist schockiert. Während der Dramatiker Georg Kaiser angesichts vorheriger häufiger Regierungswechsel davon spricht, dass sich „jetzt nur wieder der Vorstand eines Kegelvereins geändert hat“, sieht Carl von Ossietzky voraus, dass Deutschland unter dieser Regierung viele Jahre leiden werde. Auch dass ein Krieg nun unvermeidbar sei, erkennen viele Zeitzeugen.

Autor Wittstock trug nur wenige der chronologisch nach Tagen gegliederten Abschnitte aus seinem Buch vor. Schon bald entwickelte sich eine Diskussion mit dem Publikum, bei der es etwa um Möglichkeiten eines wirksamen Widerstands zur Verhinderung der Nazi-Diktatur ging. Der hätte schon Jahre vor 1933 aufgebaut werden müssen, meinte Wittstock. Zudem sei eine gemeinsame Front etwa von Sozialdemokratie und Kommunisten kaum möglich gewesen, weil die stalintreue KPD nicht die NSDAP, sondern die SPD als Hauptgegnerin betrachtet und als „sozialfaschistisch“ denunziert habe. Die Reichswehr sei wegen ihrer gemäß Versailler Friedensvertrag auf 100 000 Mann begrenzten Stärke vorm Eingreifen zurückgeschreckt, weil zum großen Teil ebenfalls bewaffnete SA- und SS-Gruppen schon eine fast vergleichbare Größe aufwiesen.

Besorgt zeigte sich Wittstock wegen zunehmender rechtspopulistischer Tendenzen in Europa: In Italien regiere eine Präsidentin, die Mussolini als eines ihrer Vorbilder nenne, in Schweden regierten Rechtsradikale mit, in Frankreich habe die Le-Pen-Partei viele Anhänger, und in Sachsen und Thüringen sei die AfD laut Umfragen derzeit stärkste Partei. Auf der anderen Seite sei die nun seit mehr als 70 Jahren funktionierende Demokratie in Deutschland längst nicht so leicht aus den Angeln zu heben wie die nur knapp 15 Jahre bestehende Weimarer Republik. Sowohl wirtschaftlich als auch politisch sei es damals zudem eine extrem unstabile Zeit gewesen, und viele hätten die Demokratie als eine von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs aufgezwungene empfunden. Absolut ausschließen ließen sich gefährliche Entwicklungen aber auch heute nicht, erklärte Wittstock.