Hilfe dank Netzwerk: Ute Cordes und Christiane von der Burg engagieren sich als Gesundheitslotsinnen im Flecken

Von: Nina Baucke

Christiane von der Burg (l.) und Ute Cordes engagieren sich als Gesundheitslotsen. © Baucke

Ute Cordes und Christiane von der Burg bringen als Gesundheitslotsinnen Hilfe suchende und Helfende im Flecken Ottersberg zusammen.

Ottersberg – Zur Zeit ist Ute Cordes vor allem eines: unterwegs. Egal, ob Sportvereine, Landfrauen, das Rote Kreuz, Ortsräte – überall stellt sie das Projekt Gesundheitslotsen vor. Die Reaktionen sind immer ähnlich: „Ach, die gibt es?“ Und: „Tut das not?“ Cordes" Antwort auf die letzte Frage ist dann immer eindeutig: „Ja.“ Gemeinsam mit Christiane von der Burg hat es sich die Fischerhuderin zur Aufgabe gemacht, ehrenamtlich Netzwerke zu schaffen, in denen die beiden Frauen Menschen, die rund um das Thema Gesundheit Hilfe brauchen, mit denen, die Hilfe anbieten, zusammenführen. „Natürlich lässt sich vieles im Internet recherchieren, aber nicht jeder – vor allem Ältere – kommen damit klar“, weiß sie.

Deswegen geht es für die beiden Frauen derzeit vor allem um eine Sache: das Projekt „Gesundheitslotsen“ der Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung bekannter zu machen. Für die gelernte Augenoptikerin Cordes, die in einer Augenarztpraxis arbeitet, gehört das Beraten ohnehin zum Berufsalltag. „Dazu war ich 25 Jahre lang Übungsleiterin im Sportverein, daher denke ich, dass das schon nahe liegt“, sagt sie. Auch für von der Burg gehören Gesundheit und Beratung zum Beruf, sie arbeitet als Kinder- und Jugendzahnärztin beim Landkreis Rotenburg. „Von daher bin auch ich in dem Thema drin“, erzählt sie mit einem Augenzwinkern.

Die Nachfrage ist da

Die Nachfrage nach dem Angebot der Gesundheitslotsinnen, das haben beide in dem einen Jahr, das das Projekt bereits läuft, gemerkt, ist auf jeden Fall da. „Vor allem drehten sich die Anfragen, die wir bisher bekommen haben, um Pflege, aber auch Haushalts- und Flüchtlingshilfe, manche fragten nach einem bestimmten Sportangebot in Vereinen nach, andere nach einem Facharzt, beispielsweise nach Kinderpsychologen“, erklärt Cordes. Aber auch andere, die vielleicht selbst keine Hilfe brauchen, den Bedarf statt dessen bei jemand anderem sehen, aber nicht wissen, wohin sie sich wenden können, können sich bei Cordes und von der Burg melden: „Wir forschen dann nach.“

Woran es allerdings vor allem noch hapert, sind Hilfsangebote. Zwei haben die beiden Frauen derzeit auf der Liste, eine Ernährungsberaterin und eine Psychologin. „In Sottrum sind mittlerweile 80 Akteure dabei“, sagt Cordes. „Das soll hier auch passieren.“ Für sie ist die Wiestegemeinde innerhalb des Projektes ein Vorreiter: „Allein organisatorisch ist das dort schon ein ganz anderer Rahmen, dort bietet die Gesundheitslotsin Anika Cordes sogar Sprechstunden im Rathaus an.“ Etwas, das die beiden Gesundheitslotsinnen für den Flecken Ottersberg ebenfalls umsetzen wollen – und für den Start derzeit das Ende der Sommerferien im Blick haben: „Hier bietet es sich allerdings im Gegensatz zu Sottrum an, das nicht zentral zu machen, sondern in Ottersberg, Posthausen, Fischerhude und Otterstedt direkt in den einzelnen Ortschaften“, erklärt Cordes.

Auch wir Gesundheitslotsinnen der verschiedenen Kommunen netzwerken untereinander.

Allerdings: Den Umgang mit dem Projekt beispielsweise in Rotenburg als Blaupause zu nutzen, sieht von der Burg allerdings schwierig: „Wir dachten anfangs, wir könnten das irgendwie übernehmen. Aber Ottersberg als Dorf hat ganz andere Bedürfnisse wie Rotenburg als Stadt. Dazu kommt, dass wir ein anderer Landkreis sind.“ Denn während alle anderen vier „Gesunde Dörfer“-Kommunen sich im Landkreis Rotenburg befinden, liegt lediglich der Flecken Ottersberg im Landkreis Verden.

Überhaupt macht die Geografie einiges komplizierter: „Beispielsweise Fischerhude: Gehört zum Flecken Ottersberg, liegt aber dichter an Oyten“, sagt Ute Cordes. „Umso wichtiger ist das Netzwerken.“ Vor allem läuft es, zumindest was die Hilfesuchenden angeht, vor allem über Mundpropaganda. „Und was schön ist: Auch wir Gesundheitslotsinnen der verschiedenen Kommunen netzwerken untereinander“, freut sich Cordes. Von der Burg ergänzt: „Das ist wie ein Ideenfundus.“ Beide wollen mit ihrem Engagement etwas Gutes tun: „Dazu macht es einfach Spaß.“

Die Gesundheitslotsinnen Wer Hilfe in Sachen Gesundheit benötigt und wer Hilfe anbieten möchte, kann sich an Ute Cordes und Christiane von der Burg wenden – telefonisch unter 0175/2971999 oder per E-Mail an gesundheit@ottersberg.de. Mehr Informationen gibt es zudem unter www.gesundedoerfer.de.