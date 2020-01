SPD unterstützt Weber

BÜRGERMEISTERWAHL Sozialdemokraten sprechen Wahlempfehlung für FGBO-Kandidaten aus

+ Die Bürgermeisterkandidaten Tim Weber (FGBO, rechts) und Reiner Sterna (CDU, links) stellten sich, moderiert von Parteichefin Gabriele Könnecke, den SPD-Mitgliedern und interessierten Gästen vor. Am Ende sprachen die Sozialdemokraten eine Wahlempfehlung für Weber aus. Foto: Holthusen

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Die Ottersberger SPD tut sich schwer, ohne eigenen Kandidaten ihre Position im Bürgermeisterwahlkampf zu finden. Nach einigem internen Ringen entschied sich die Mehrheit einer – zahlenmäßig allerdings kleinen – SPD-Runde am Dienstagabend, den Kandidaten der Freien Grünen Bürgerliste Ottersberg (FGBO), Tim Willy Weber, im Wahlkampf zu unterstützen und als SPD den eigenen Anhängern Weber als Wahlempfehlung für die Direktwahl des neuen Ottersberger Bürgermeisters am 26. April ans Herz zu legen. Der Wahlsieger wird am 1. Juli in der Gemeindeverwaltung die Nachfolge von Chef Horst Hofmann (CDU) antreten.