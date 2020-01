Unterstützer legen los

Ottersberg – Büchereien gelten seit Jahrtausenden als Orte des Rückzugs vom Alltag, der grenzenlosen Abenteuer zwischen Tausenden von Buchdeckeln und der Entspannung beim Abtauchen in fremde Welten. Neben der Buchausleihe finden hier Begegnung und Bildung statt. Allerdings müssen öffentliche Bibliotheken in Zeiten boomender elektronischer Medien stärker um ihre Leserschaft kämpfen – indem sie ihr Angebot aktuell halten und Publikum mit Veranstaltungen locken und binden.

Dafür braucht es aber genügend Geld. Daran hapert es auch bei der Gemeindebücherei Ottersberg, die voriges Jahr Alarm schlug, als das politisch gedeckelte Budget früh im Jahr aufgebraucht war und Büchereileiterin Karen Marheine keine Neuerscheinungen mehr anschaffen konnte. Nun soll die Bücherei am Brink Unterstützung durch Engagierte in einem Förderverein erhalten.

Die Gründung eines solchen Fördervereins hatte der Kulturausschuss des Gemeinderates nach der jüngsten Budget-Debatte im Oktober empfohlen. „Die Idee gibt es schon sehr, sehr lange. Aber seitdem der Kulturausschuss uns dazu geraten hat, gehen wir es nun richtig an“, sagt Bibliothekschefin Karen Marheine.

Am Montagabend kamen 18 Interessierte zu einer ersten Sitzung des künftigen Fördervereins in der Gemeindebücherei zusammen.

„Wenn wir als Bücherei einen Förderverein haben, können wir natürlich erstens Spenden sammeln und uns so besser finanzieren. Zweitens möchte ich diesem Ort hier wieder mehr Leben einhauchen, mehr Veranstaltungen und Lesungen organisieren, den Wintergarten realisieren und mal einen Kaffeeautomaten aufstellen“, so Marheine zu Zweck und Zielen des Fördervereins.

Tatkräftig an ihrer Seite stehen die in Ottersberg beheimateten Journalisten Tobias Woelki und Uwe Dammann, die zusammen eine Satzung für den Förderverein entwickelten und diese den Interessierten und Mitgliedern in spe vorstellten. Der Ottersberger Satzungsentwurf orientiert sich an der Satzung des Fördervereins der Stadtbibliothek Achim. „Wir haben hier also nichts neu erfunden, dafür ist aber juristisch alles abgeklopft. Ein Notar hat bereits drübergeschaut“, erklärte Uwe Dammann.

Die künftigen Fördervereinsmitglieder, darunter auch Kommunalpolitiker jeder Couleur, hatten dennoch reichlich Redebedarf und waren innerhalb kürzester Zeit in eine heiße Diskussion vertieft über die richtige Formulierung einzelner Paragrafen und darüber, was ihrer Meinung nach in die Satzung gehören sollte und was nicht. Daran wurde zum einen deutlich, wie komplex der Prozess einer Satzungsfindung ist, und zum anderen, wie sehr die Bücherei den Unterstützern am Herzen liegt: Sie wollen ganz auf Nummer sicher gehen für die Zukunft der beliebten Einrichtung.

Tobias Woelki trug ein starkes Plädoyer für das Lesen im Allgemeinen und die Ottersberger Bücherei im Speziellen vor: „Lesen ist grenzenloses Abenteuer. In der Bücherei können Kinder Literatur kennenlernen und nach Herzenslust stöbern. Und wir dürfen nicht vergessen: Unsere Bücherei hat einen Lehrauftrag.“

Wo der Kommunalpolitik also angesichts finanzieller Zwänge momentan die Hände gebunden sind, soll und will der Förderverein nun zur Zukunftssicherung der öffentlichen Bücherei die Ärmel hochkrempeln. Die am Montagabend besprochenen Änderungswünsche im Paragrafenwerk sollen jetzt nochmal juristisch abgeklärt werden. Die Gründung des Fördervereins mit Verabschiedung der Satzung und Wahl eines Vorstands findet voraussichtlich am 24. März statt. Potenzielle Mitglieder sind dann natürlich in großer Zahl erwünscht und werden rechtzeitig über Zeit und Ort der Gründungsversammlung informiert.

Tobias Woelki hat sich nach eigenen Worten bereiterklärt, für den Vorsitz zu kandidieren. Uwe Dammann würde die Schriftführung übernehmen. Auch Ute Wildung bekundete bereits Interesse, im Vorstand mitzuarbeiten. kvs / pee