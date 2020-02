„Unsere Lieferungen werden sehnlichst erwartet“

Fischerhude – Bellmanns Clubraum in Fischerhude war voll besetzt, als der Verein „Hilfe und Tat“ jetzt viele langjährige Mitglieder und interessierte Gäste zur Jahreshauptversammlung begrüßte. Ein Thema lag dem Vorsitzenden Günter Grajetzky besonders auf der Seele, nämlich die Abgabe von unbrauchbarem Spendengut: In zunehmendem Maße würden zerrissene und verdreckte Bekleidung, Schuhe ohne Absätze und Sohlen oder verschlissene Haushaltswäsche und brettharte Badematten zwischen erstklassige Spenden geschmuggelt. „Das sind keine Spenden, das ist Müll, den der Verein mittlerweile in großen Mengen entsorgen muss“, empörte sich Grajetzky und schob gleich noch eine weitere Unsitte nach: Immer öfter stapelten sich Säcke und Kartons außerhalb der Annahmezeit vor der Lagerhallentür; ein Zustand, den der Verein auf keinen Fall dulden werde.

In seinem umfangreichen Jahresbericht blickte Grajetzky auf die Hilfstransporte der ehrenamtlichen Vereinsakteure nach Polen ins ehemalige Ostpreußen sowie nach Kaliningrad zurück. Dank des bewährten Fahrerteams und des harten Kerns der Mitstreiter im Achimer Spendenlager konnten 2019 insgesamt 13 Hilfstransporte gen Osten rollen. „In unserem Wohlstands-Westen glaubt man es nicht, aber unsere Lieferungen werden in dem Grenzgürtel zu Russland nach wie vor sehnlichst erwartet, und immer noch schlägt den Fahrern eine Welle der ehrlichen Dankbarkeit entgegen“, führte Grajetzky aus. Die Hilfsgütertransporte sind bestückt mit Sachspenden aus der hiesigen Bevölkerung sowie von Firmen und Einrichtungen.

Neben Bekleidung, Schuhwerk, Spielzeug sowie Bett-und Tischwäsche für viele soziale Einrichtungen unterstützte der Verein den Aufbau einer Sozialstation in Gorowo Ilaweckie mit Pflegebetten und Nachtschränken. Außerdem wurden zwei Klassenräume einer Grundschule mit gespendetem Schulmobiliar neu bestückt. Altenheime und die Johanniter erhielten Rollatoren, Rollstühle und medizinisches Verbrauchsmaterial, außerdem mehrere Paletten Inkontinenzartikel. „Ohne die verlässliche Spendenbereitschaft könnte der Verein seiner humanitären Aufgabe nicht gerecht werden“, betonte der Vorsitzende. In diesem Zusammenhang ging ein dickes Dankeschön an die vielen Helfer vor Ort und aus dem Umkreis von Bremen, die seit Jahren die Vereinsarbeit unterstützen. Öffentlichkeitsarbeit „über den Äther“ leisteten die Vorständler Günter Grajetzky, Heinz Kuhr und der Ehrenvorsitzende Uwe Remmers mit ihrem Auftritt in der NDR-Sendung „Plattenkiste“ mit positiver Resonanz: „Es meldete sich eine Reihe von neuen Spendern.“

Schatzmeisterin Heide Sanders präsentierte der Mitgliederversammlung einen ausgewogenen, soliden Kontostand. Dank des finanziellen Zuschusses vom Landkreis und einiger großherziger Gönner schreibt der Verein zwar schwarze Zahlen, aber er wird nicht aus dem Vollen schöpfen können. „Die Ausgaben für den Fuhrpark mit Versicherungen, Kraftstoff und ganz besonders mit Reparaturen stellen den größten Posten in der Bilanz dar und reißen jährlich ein nicht kalkulierbares Loch in die Kasse“, so war zu hören.

Im Anschluss an die Sitzung zeigte Günter Grajetzky einen Film über verschiedene Orte im ehemaligen südlichen Ostpreußen. Neben Touristenzentren um die masurischen Seen erlebten die Zuschauer alte Städte mit historischen Straßenzeilen und sakralen Bauwerken sowie die melancholisch stimmende, vielfach unberührte ostpreußische Landschaft. fet