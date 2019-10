Junger Autofahrer stößt frontal mit Baum zusammen

Bei einem Unfall in Ottersberg ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Ottersberg (Landkreis Verden) ist am Donnerstag ein 21 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Er prallte frontal mit einem Baum zusammen.

Ottersberg - Der 21-Jährige war gegen 4 Uhr morgens mit seinem Auto im Ortskern von Ottersberg auf der Quelkhorner Landstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann aus Lilienthal vor einer Verkehrsinsel ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit.

Anschließend rutschte das Auto auf die Leitplanke und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Der 21 Jahre alte Fahrer ist mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen dauern am Donnerstagmittag an.