35-Jährige kommt betrunken von der Fahrbahn ab - schwer verletzt

Bei einem Unfall in Ottersberg ist eine 35-Jährige schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Ottersberg ist am späten Mittwochabend eine 35 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie war laut Polizei erheblich alkoholisiert.

Ottersberg - Die Ottersbergerin war auf der Landstraße auf Höhe der Einmündung „Im alten Dorf“ unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam und mit dem Auto gegen einen Baum prallte.

Wie die Polizei berichtet, überschlug sich der BMW durch die Wucht des Aufpralls mehrfach, war aber weiterhin fahrbereit. Die Beamten trafen die 35-Jährige, die schwere Verletzungen aufwies, in der Nähe der Unfallstelle an und ließen sie in ein Krankenhaus bringen. Dort ist der betrunkenen Frau eine Blutprobe entnommen worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.