Nach kontinuierlichen Regenfällen schwappte gestern das Wasser in den Wümmewiesen bis an den Deich: „Überschwemmte Wümmewiesen und anhaltender Frost gehörten früher zum Winter dazu. Dann schnallten wir die Schlittschuhe unter und konnten bis Fischerhude laufen. Mittlerweile ist es fast die Ausnahme, wenn das sonst so friedliche Flüsschen über die Ufer tritt und sich die Trampelpfade für Spaziergänger im Wasser verlieren“, schreibt unsere Fotografin Ute Fetkenhauer. Tatsächlich herrscht laut dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Betriebsstelle Verden, bereits mittleres Hochwasser an der Wümme. In Hellwege hat die Behörde 268 Zentimeter gemessen (Stand von Freitag). Den Spitzenwert erreichte der Fluss dort 2002 mit 308 Zentimetern. Ldu / Foto: Fet