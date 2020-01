Überraschung: Alle Posten besetzt

Otterstedt – Neben den Berichten standen auch Wahlen auf dem Programm der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Otterstedt, zu der die Vorsitzende Elsbeth Heidmann 32 Mitglieder, Majestäten und Ehrenmitglieder begrüßte.

Das vergangene Schützenjahr hatte einiges zu bieten, so besuchten die Otterstedter etliche Schützenfeste mit großen Delegationen.

Das eigene Schützenfest verlief recht ruhig. Die Veranstaltung am Freitag wurde von Grashoffs Tanzpalast bestritten. Am Samstag und Sonntag machte Thomas Hopp mit seiner Sängerin Musik. Der Besuch war recht gut. Auch der Flohmarkt am Sonntag wurde recht gut angenommen. Durch Minimierung der Kosten konnte der Verein mit dem Schützenjahr noch zufrieden sein und mit nur einem kleinen Minus abschließen, so das Fazit.

Bei den Wahlen gab es einige Überraschungen: Sämtliche Vorstandsposten konnten besetzt werden. Der bisherige 2. Vorsitzende Robert Heinrich schied wie angekündigt aus dem Vorstand aus, zu seiner Nachfolgerin wurde Michaela Bartels gewählt.

Die bisher vakanten Sportleiterposten konnten mit Maria Karras und Heike Könemann neu besetzt werden. Das bedeutet: Der Schützenverein Otterstedt ist fest in Damenhand. Na, ja, fast: Die Kasse ist mit zwei Männern besetzt, zum 2. Kassenführer wurde Henning Granz gewählt.