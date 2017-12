„Schnauz“ & Co. sorgen für Heiterkeitsausbrüche

Fischerhude - Seit der vergnüglichen Verfilmung vor über 70 Jahren mit Heinz Rühmann als Hans Pfeiffer („mit drei f“), der inkognito eine normale Oberprimaner-Schulzeit samt aller möglichen Streiche und Liebeleien nachholen will, ist Heinrich Spoerls Roman „Die Feuerzangenbowle“ mit ihren kauzigen Lehrerfiguren Kult. Mit eben dieser „Feuerzangenbowle“ feierte am Mittwochabend im Fischerhuder Buthmanns Hof das Trio Limusin ein Revival und landete damit vor einem begeisterten und hochgradig amüsierten Publikum einen Volltreffer.

Während Schauspieler und Rezitator Benedikt Vermeer mit unglaublich wandelbarer Stimme und starker Ausdruckskraft in die unterschiedlichsten Rollen der Pennäler-Posse schlüpfte, untermalten Cellist Suren Anisonyan und Geiger Ihno Tjark Folkerts das Geschehen einfühlsam mit kammermusikalischen Perlen von Boccherini, Telemann, Hoffmeister und Fiocco. Vermeer ließ vor dem geistigen Auge des Publikums eine Szenerie entstehen, die von Heiterkeitsausbrüchen begleitet wurde. In unnachahmlicher Weise ahmte der Schauspieler den armen Professor Crey („Schnauz“) nach, den seine „Schöler“ manchmal an den Rand der Verzweiflung brachten. Insbesondere die Experimente in Physik und Chemie, die an der Schule oft genug gründlich schiefgingen, sorgten im Publikum für anhaltendes Gelächter.