Dienstag Fachvortrag mit Gespräch für Frauen

+ Friederike Geißler von der Frauenberatung Verden (links) und die Ottersberger Gleichstellungsbeauftragte Marlies Meyer bieten am Dienstagabend im Rektorhaus für Frauen einen Fachvortrag mit Gespräch zum Thema Trennung und Scheidung an. - Foto: Holthusen

Ottersberg - Einen Fachvortrag mit Gespräch zum Thema „Trennung … und jetzt?“ bietet die Frauenberatung Verden in Kooperation mit der Ottersberger Gleichstellungsbeauftragten Marlies Meyer am Dienstag, 23. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im Rektorhaus an (Am Brink 9 in Ottersberg). Die Veranstaltung ist für Frauen bestimmt, der Eintritt ist frei. Referentinnen sind Sabine Osmers und Sabine Struckmann, Fachanwältinnen für Familienrecht.