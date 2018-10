Träume festhalten und Nudeln essen

In der Ottersberger Kirche startet Sonntag eine neue Form des Gottesdienstes für Kleine und Große

+ Vera Witthake, Anna Recklies, Torsten Ohmstede und Pastorin Wiebke Ridderskamp (v.li.) laden Sonntag zum ersten Mitmachgottesdienst für Kleine und Große ein. - Foto: Keppler

Ottersberg - „Andere Kirchengemeinden haben es schon vorgemacht und praktizieren diesen neuen Familiengottesdienst mit viel Erfolg. Das könnte auch in Ottersberg funktionieren“, kündigt Pastorin Wiebke Ridderskamp ein „Pilotprojekt“ für die evangelische Christophorus-Kirchengemeinde Ottersberg an. Am Dienstagabend stellte die Pastorin die Idee eines offenen Familiengottesdienstes vor, für den sich ein kompetentes Helferteam zusammengefunden hat.