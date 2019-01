Tischtennis-Minis spielen Ende Januar ihre Meister aus

TSV Ottersberg

Die Abteilung Tischtennis des TSV Ottersberg richtet am Samstag, 26. Januar, ab 12 Uhr in der neuen Wümme-Sporthalle am Fährwisch die 36. Minimeisterschaften des Deutschen Tischtennisbundes für den Bereich Ottersberg aus. Mitmachen können alle Mädchen und Jungen bis zwölf Jahre.