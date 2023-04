Kinder machen Theater

Von: Petra Holthusen

Der Rosentanz gehört zu dem Stück, das eine Vorgeschichte von „Die Schöne und das Biest“ erzählen soll. © Holthusen

Ottersberg – „Mamma mia!“ rufen nicht nur Italiener, wenn sie überrascht, begeistert oder schockiert sind. „Mamma mia!“ geht in jeder Tonart: schnippisch, flehend, euphorisch, klagend. Dazu auf die Knie zu fallen oder die Hände zu ringen, verstärkt das Ganze. „Lauter!“ feuert Nailca Bogdanski die Mädels an, die in der Ausdrucksübung das „Mamma mia“ erst mal schüchtern flüstern. „Ihr dürft laut sein, ihr dürft übertreiben“, ermutigt die Theaterpädagogin die Runde. „Das ist sogar gewollt“, ergänzt Kollege Chrissy Herr.

Aus sich herauskommen, sich buchstäblich entfalten, in Rollen schlüpfen und sich dabei selbst entdecken – wesentliche Erfahrungen, „die Theater zu bieten hat“, sagt Herr. Und weil alle Kinder und Jugendlichen „die Chance haben sollen, ihre Talente zu entdecken, ihre Fähigkeiten zu schulen und dabei ihr Selbstbewusstsein zu stärken“, haben Chrissy Herr und Nailca Bogdanski dafür einen eigenen Verein gegründet: das Theaterpädagogische Zentrum an der Wümme.

Mit Workshopangeboten zu allen Bereichen der Theaterarbeit wollen die beiden Gründer und Vorsitzenden „Kinder und Jugendliche in ihrer kreativen, sozialen und emotionalen Entwicklung fördern“. Als Gegenpol zum städtischen Überangebot bieten sie ihre theaterpädagogische Arbeit flächendeckend „entlang der Wümme“ in den Landkreisen Verden, Rotenburg und Osterholz an.

Chrissy Herr und Nailca Bogdanski haben beide Theaterpädagogik an der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen studiert, Bogdanski außerdem Tanzpädagogik. Beide haben unter anderem in der Jugendkulturarbeit im Flecken Ottersberg bereits Theaterprojekte geleitet und sich mit ihrer beruflichen Leidenschaft jetzt selbstständig gemacht. Was ihnen noch fehlt, sind dauerhafte Räume, in denen sie ihr Programm etablieren können, sowie finanzielle Unterstützer, um die Teilnahmekosten für Kinder und Jugendliche möglichst gering halten zu können. Förderanträge an verschiedene staatliche Stellen und andere Institutionen waren bislang nicht von Erfolg gekrönt. „Das ist schon deprimierend, aber wir geben nicht auf“, so Herr.

Für seine Workshop-Premiere konnte das Team des Theaterpädagogischen Zentrums am Donnerstag das evangelische Gemeindehaus in Ottersberg nutzen. „Einblick in die Theaterpädagogik“ hieß das ganztägige Angebot an Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Zukunftstages. 15 Mädchen und zwei Jungen waren dabei und erfuhren, was Theaterpädagogen, aber auch Kostümdesignerinnen und Bühnenbildbauer so machen und wie ein Theaterstück entsteht. Mit selbst gebastelten Rosen studierten sie eine Choreografie für den Rosentanz ein: Der wird Bestandteil des von Bogdanski selbst geschriebenen Musiktheaterstücks „Die Rose der Zeit“ sein, das eine Vorgeschichte der weltberühmten Musical- und Filmstory „Die Schöne und das Biest“ erzählt. In einem zweiwöchigen Projekt in den Herbstferien können Jugendliche das Stück mit Bogdanski und Herr erarbeiten und am Ende in einer öffentlichen Vorstellung auf die Bühne bringen.

Für die Sommerferien ist mit „Rotkäppchen“ ein märchenhaftes Theaterprojekt in Planung. Außerhalb der Ferien will das Theaterpädagogische Zentrum fortlaufende Kurse am Nachmittag anbieten: Choreografie und Tanztraining, HipHop und Videoclip-Dancing, Regie und Dramaturgie, Podcasts, Kreatives Schreiben, Sprech-, Stimm- und Gesangsarbeit, Veranstaltungs-, Licht- und Tontechnik, Bühnenbild- und Requisitenbau, Kostümdesign und -schneiderei, Maskenbild, Frisuren und Make-up – die Palette ist bunt und breit.

Chrissy Herr ist es wichtig zu betonen, dass es in der theaterpädagogischen Arbeit nicht nur um die Ausdrucksformen auf der Bühne geht: „Auch die Leute am Technikpult sind wichtig.“ So wie alle anderen, die nicht im Rampenlicht stehen, aber unverzichtbar sind für ein Gemeinschaftswerk: „Jeder und jede hat irgendein Talent“, das auf Entdeckung im Theaterpädagogischen Zentrum wartet.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind online unter www.tpz-an-der-wuemme.de zu finden.

Nailca Bogdanski und Chrissy Herr haben das Theaterpädagogische Zentrum an der Wümme gegründet. © Holthusen