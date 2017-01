Der „teure“ Ortsbrandmeister, der den richtigen Ton traf

Ottersberger Feuerwachenchef Helmut Frank tritt nach zwölf Jahren Amtszeit ab

+ Tritt nach zwölf Jahren Amtszeit ab: Ottersbergs Ortsbrandmeister Helmut Frank. - Foto: Woelki

OTTERSBERG - Helmut Frank zieht einen Schlussstrich. Am kommenden Freitag leitet der 61-Jährige das Jahrestreffen der Freiwilligen Feuerwehr Ottersberg im Feuerwehrgerätehaus letztmalig und tritt dann nach zwölf Jahren Dienstzeit als Ottersberger Feuerwachenchef ab. An dem Abend wählen die Kameraden einen neuen Ortsbrandmeister.

„Ich könnte keine volle Periode über sechs Jahre mehr absolvieren. Dieses Jahr werde ich 62 Jahre alt. Und genau in 25 Monaten gehe ich in Rente. Also ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, weil Aktive mit 63 Jahren in die Altersabteilung wechseln müssen“, sagt Helmut Frank.

Seit Januar 1993 gehört er der Ottersberger Ortsfeuerwehr an. „Damals als Hausmeister im Rathaus meinte der stellvertretende Verwaltungschef Siegfried Hinz zu mir, es wäre schön, wenn ich als Hausmeister in die Ortsfeuerwehr reingehen würde. Auch Aktive der Wehr haben bei mir nachgefragt, bis ich dann schließlich mich dazu entschieden habe einzutreten“, erzählt Frank.

Er besuchte in den Folgejahren zig Lehrgänge, erhielt als Gruppenführer Verantwortung und schließlich wählte die Mannschaft ihn im Jahr 2005 zum Ortsbrandmeister. Frank übernahm die Wehr in einer Zeit, in der die Mannschaft wegen des umstrittenen Führungsstils seiner beiden Vorgänger gespalten war. „Als meine erste Aufgabe bin ich dabei gegangen, den Gemeinschaftsgeist in der Mannschaft zu stärken, der jetzt gut ist. Das hat geraume Zeit gedauert. Denn jeder muss wissen, dass wir ehrenamtlich und freiwillig den Feuerwehrdienst leisten. Da muss man gegenüber den Ehrenamtlichen den richtigen Ton finden“, sagt der langjährige Ortsbrandmeister. Er traf den richtigen Ton. Denn mit den Jahren stieg die Zahl der Helfer wieder an und hält sich inzwischen seit einigen Jahren konstant.

Dank der guten Zusammenarbeit mit seinen Stellvertretern – die ersten zwei Jahre mit Jürgen Wilkens und die vergangenen zehn Jahre mit Axel Faber – „haben wir vieles erreichen können“, so Frank.

So entstand in seiner Amtszeit vor elf Jahren der Förderverein der Ortsfeuerwehr Ottersberg und gründete die Ortsfeuerwehr in 2014 die erste Kinderfeuerwehr im Flecken. Ein kluger Schritt, wie sich herausstellte: „Wir wollten den Eltern mit ihren Kindern im Alter von sechs bis neun Jahren eine Alternative zu den Sportvereinen anbieten, um sich frühzeitig für die Feuerwehr zu interessieren. Bis dahin konnten Kinder erst mit zehn Jahren in unsere Jugendfeuerwehr aufgenommen werden“, schildert Frank.

In seine Amtszeit fiel auch das 125-jährige Bestehen der Ortsfeuerwehr, das 2011 mit vielen Gästen groß gefeiert wurde. Und: „In meiner Amtszeit haben wir den kompletten Fuhrpark von fünf Einsatzfahrzeugen ausgewechselt“, merkt Helmut Frank an und schmunzelt: „Damit bin ich der teuerste Ortsbrandmeister, den der Flecken bisher hatte.“

Das größte Zukunftsprojekt hat der Feuerwehrchef ebenfalls angeschoben: den Bau eines neuen Feuerwehrhauses, da das jetzige zu klein ist und nicht mehr den Standards entspricht. „Den Antrag auf Bau eines neuen Feuerwehrhauses habe ich vor zwei Jahren gestellt. Bisher ist nichts geschehen. Warten wir mal ab. Die Parteien haben sich noch nicht klar geäußert“, schildert Frank und lobt in diesem Zusammenhang die gute Unterstützung durch die Verwaltung und die Politik in den vergangenen Jahren.

„Ich freue mich, dass wir wieder eine Wehr sind, dass der Zusammenhalt in der Mannschaft da ist und wir die Ortsfeuerwehr mit der Gründung der Kinderfeuerwehr und dem modernisierten Fahrzeugpark für die Zukunft gut aufgestellt haben“, resümiert Helmut Frank. Fehlt zur kompletten Zufriedenheit also nur noch ein neues Feuerwehrhaus... J woe