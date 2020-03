Technisch kreativ an der Pfaff

Kristine Harjes arbeitet am liebsten an ihrer 44 Jahre alten Pfaff-Nähmaschine: „Die schnurrt wie ein Kätzchen.“ In ihrer Nähschule bietet sie aktuell das Selbernähen von Schultüten an, die später zu Kuschelkissen werden. Foto: Holthusen

Fischerhude - Von Petra Holthusen. Alles geht blitzschnell, jeder Handgriff muss sitzen: Versteckt im Dunkel der Bühne verwandelt Kristine Harjes den netten Dr. Jekyll kostümmäßig in den mordenden Mr. Hyde. In ungezählten Vorstellungen des Erfolgsmusicals in Bremen hockt sie auf einer Treppe und erwartet den Hauptdarsteller zum Umziehen in laufender Aufführung. Das ist 20 Jahre her. Vor ihrem Engagement im Musicaltheater tourt Kristine Harjes, von Beruf Bekleidungsingenieurin, ein Jahr lang mit dem Circus Roncalli und kümmert sich um die Kostüme der Artisten.

„Klar, eine ganz aufregende Zeit“, sagt die 58-Jährige. Aber Erfüllung ist es nicht. Die findet die leidenschaftliche Näherin erst in Fischerhude, als sie 2006 ihr Atelier „Die flinke Nadel“ eröffnet. Hier gibt Kristine Harjes Kurse für Hobbynäherinnen, betreibt eine Änderungsschneiderei, repariert textile Lieblingsstücke ihrer Kundinnen und ist dabei „glücklich“.

„Ich bin nicht so die große Designerin – ich besitze eine technische Kreativität“, sagt sie von sich selbst. Lösungen mit Nadel und Faden auszutüfteln, damit eine am Ofen angeschmorte Winterjacke oder eine neben der Tasche am Popo eingerissene Jeans nicht im Müll landen, sondern nach der Reparatur wundersamerweise wie neu aussehen, „das macht mir wahnsinnig Spaß“. Mehr als 40 Jahre Näherfahrung und viel Herzblut legt sie auch in Änderungen, um Kleidungsstücke, an denen die Besitzerinnen hängen, an sich wandelnde Figuren anzupassen und damit wieder tragbar zu machen. Nähte auftrennen, Stoffstücke ausbessern, ersetzen oder verändern und wieder zusammensetzen – „das erfüllt mich mehr als jede Neuanfertigung“, hat Kristine Harjes in ihrem langen Berufsleben festgestellt.

Vorgezeichnet wird das schon, als sie gerade 14 ist. Ihre Mutter, eine Schneidermeisterin, eröffnet in Bremen eine Nähschule, und die Tochter begleitet sie zu den Kursen: „Von meiner Mutter hab’ ich alles gelernt.“ Eigentlich will Kristine Harjes Modedesign studieren, „aber ich habe gemerkt, dass ich nicht so die Kreative bin“. Also studiert sie Bekleidungstechnik für die industrielle Fertigung. Nach dem Diplomabschluss 1986 arbeitet sie in der Industrie: in der Schnittabteilung eines Kindermodeherstellers in Hessen, in der Polsterfertigung bei Mercedes und in der Qualitätssicherung einer Badteppichfirma in Bremen.

Über einen befreundeten Jongleur kommt sie in die Künstlerszene und beginnt, Showkostüme anzufertigen. Später arbeitet sie in der Hutmacherei des Bremer Theaters, tourt ein Jahr mit Roncalli („Ein knallhartes Geschäft“) und heuert für den Bereich Kostüme beim Musicaltheater an. Auch für den Kabarettisten Pago Balke näht sie Anzüge, und als dem bei einem Auftritt mit hohem Körpereinsatz auf der Bühne die Hosennaht platzt, bewahrheitet sich: „Kostüme sind Arbeitskleidung mit wahnsinniger Beanspruchung.“ Da braucht es tatsächlich einen festen Zwirn.

2003 zieht Kristine Harjes nach Fischerhude und eröffnet drei Jahre später ihr Atelier. Seitdem kommt ihre „lösungsorientierte technische Kreativität“ Privatmenschen mit löchrigen Lieblingsjeans oder zu eng gewordenen Abendkleidern zugute. Bei ihrer Arbeit „sofort ein Ergebnis“ zu sehen und von zufriedenen Kunden Dankbarkeit zu ernten, macht sie zufrieden: „Das ist ein Geschenk.“

„Unheimlich Spaß“ macht es Kristine Harjes, in ihrer Nähschule Wissen und Können weiterzuvermitteln. Zumal Selbermachen boomt: „Es ist wie eine Auszeit für die Frauen, und es macht ihnen Freude, selbst entscheiden zu können, wie ein Rock oder T-Shirt aussehen soll: Schnitt, Muster, Farbe, Stoffkombination – da gibt es so viele Gestaltungsmöglichkeiten.“ Zum „richtig nähen Lernen“ gehören das „Abstecken, Heften und Anprobieren“, bevor der Stoff für die finale Naht unter die Maschine kommt. Das bringt Kristine Harjes ihren Schülerinnen bei. Internetvideos für Anfänger ließen die Basics oft weg, und die Näherinnen kämen schnell an ihre Grenzen. Gerade mit dem beliebten Jersey: Der elastische Stoff sei nicht so einfach zu verarbeiten wie glauben gemacht. Aber auch dafür hat Kristine Harjes, na klar, technisch kreative Lösungen in petto.

Nähkurse und Workshops

Kristine Harjes’ Atelier „Die flinke Nadel“, Neuer Hof 1 in Fischerhude, ist mittwochs bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie nach Vereinbarung (Telefon 04293 / 787707, E-Mail: kristine.harjes@gmx.de). In den fortlaufenden Nähkursen montags und dienstags von 19 bis 21.30 Uhr nähen die Teilnehmerinnen in kleiner Runde Lieblingsstücke nach eigenem Wunsch – von Kissen über Taschen bis zu Bekleidung für sich oder ihre Kinder. Sowohl Anfängerinnen als auch Fortgeschrittene leitet Kristine Harjes individuell an, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Samstags bietet die Fischerhuderin Workshops an – auch für Kinder –, in denen ein Wunschprojekt komplett umgesetzt werden kann. Zurzeit sind die Workshops besonders bei Mädchen beliebt, die sich unter Anleitung von Kristine Harjes Rucksäcke und Schals nähen. Für Erwachsene bietet sie aktuell das Nähen von individuell zu gestaltenden Schultüten für angehende Erstklässler an. Der Clou: Mit einem Innenkissen aus Dinkelspelz werden die Stofftüten nach der Einschulung zu Kuschelkissen. Weitere Infos im Internet: www.die-flinke-nadel-fischerhude.de.