Mit Teamgeist und technischer Präzision

Oyten gewinnt in Ottersberg Feuerwehrwettkämpfe der Einsatzgruppen aus zwei Gemeinden

+ Ein sauber vorgetragener Löschangriff wird bei den Leistungswettbewerben der Freiwilligen Feuerwehren erwartet.

Ottersberg - Von Bernd Hägermann. Eine bessere Einstellung zur Feuerwehr als die von Lion gibt es nicht: „Seitdem ich auf der Welt bin, interessiere ich mich für die Feuerwehr.“ Lion ist zwölf. Damit war er am Sonnabend am Mühlenweg in Ottersberg, wo der Gemeindefeuerwehrtag stattfand, einer der jüngeren Akteure. Ausrichter dieser Veranstaltung war die Ortswehr, deren Jugendsparte Lion seit etwas mehr als einem Jahr angehört. So wie auch sein Freund Fynn. Der Dreizehnjährige allerdings war am Samstag wegen einer Bänderverletzung im Fuß außer Gefecht.