Ottersberger Fest der Begegnung ein Fest der Vielfalt

Mit Jazz- und Swingmelodien erfreut der Chor „Open Ears" in der Aula der Wümme-Schule das Publikum.

Ottersberg – Musik, viele Mitmachaktionen, leckeres Essen und der Dialog miteinander – Ottersberg setzte mit dem Fest der Begegnung am Samstag ein Zeichen für Verständigung und Austausch. Bei der Veranstaltung herrschte bei Sommerwetter beste Stimmung.

Schon seit Februar hatten die Gleichstellungsbeauftragte Marlies Meyer und Jana Nowak, Integrationsbeauftragte des Fleckens Ottersberg, das Fest vorbereitet. „Wir haben die Vereine angeschrieben. Was uns aber besonders gefreut hat, ist, dass die Gruppen und Initiativen von sich aus auf uns zugegangen sind und ihr Mitwirken am Fest angeboten haben“, berichtete Marlies Meyer. Insgesamt waren mehr als 40 Gruppen dabei, darunter aus den Bereichen Musik sowie – gemäß des großen Stellenwerts in Ottersberg – Kunst.

Verschiedene Initiativen, Chöre und Vereine traten in der Aula der Wümme-Schule auf oder informierten an Ständen vor der Aula rechts und links der Wassertische und auf dem Schulvorplatz über ihre Arbeit.

„Diese Vielfalt ist einfach beeindruckend“, sagte Bürgermeister Tim Willy Weber beim Blick auf die zahlreichen Stände. Für diese Vielfalt sei Ottersberg bekannt.

So boten zum Beispiel Aktive des Repair-Cafés unmittelbar vor der Bücherei einen Lötkurs an. Hochkonzentriert und motiviert löteten Schüler elektronische Bauteile an Platinen fest. „Wir haben uns für ein Mitmachangebot entschieden, das sehr gut ankommt. Manche sind mit einer großen Begeisterung dabei“, sagte Rainer Gerdts vom Repair-Café.

Derweil sang der Chor „Open Ears“ unter Leitung von Holger Lechterbeck auf der Bühne in der Aula vor voll besetzten Rängen. Mit ansteckender guter Laune und schwungvollen Melodien zum Mitsummen aus den Genres Swing und Jazz begeisterte das Ensemble das Publikum. Nach dem Auftritt berichtete Chormitglied Sabine Döbler, dass die seit zehn Jahren bestehende Formation mit ihren 32 Mitwirkenden noch Bass- und Tenor-Stimmen suche.

Silvia Gauss vom Verein Raum bot Wimpelbasteln an. „Unser Verein stellt Initiativen einen Raum zur Verfügung. Das Fest nutzen wir, um unser Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen.“

Das Projekt „Gesunde Dörfer“ stellten die beiden ehrenamtlichen Gesundheitslotsinnen Ute Cordes und Anika Cordes vor. „Wir möchten Angebote zu den Themen Gesundheit, Prävention und Pflege aus der Region an Interessierte vermitteln. Wir verstehen uns als Koordinierungsstelle für Angebote in der Gesundheitsförderung“, sagte Ute Cordes.

Am Stand der Landfrauen durften Gäste ihre Kreativität ausleben. „An unserem Stand können Interessierte Steine anmalen. Manche Steine sind richtige Kunstwerke“, so Antje Müller von den Ottersberger Landfrauen.

Mit einem Spielangebot war der Verein für ambulante Erziehungshilfen vertreten. „Wir beraten Familien bei Konflikten. Der Bedarf ist enorm“, berichtete Birgit Hayen. Der Verein moderiere dann und vernetze sich mit Einrichtungen, um Eltern und Jugendlichen zu helfen.

