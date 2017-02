Strafrechtliche Vorwürfe sind nicht haltbar

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Keinen Erfolg hatten zwei Ottersberger Bürger mit ihrer Strafanzeige gegen „Unbekannt“ wegen der von ihnen vermuteten „Bilanzverschleppung“ im gemeindeeigenen Ottersberger Elektrizitäts-Werk. „Verfolgbare strafrechtliche Vorwürfe gegen die Beschuldigten haben sich nicht ergeben. Das Ermittlungsverfahren wurde gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt“, teilte die Staatsanwaltschaft Verden den Anzeigeerstattern jetzt mit.

Dass die Gemeinde Ottersberg die jahrelange buchhalterische Misswirtschaft und die in der Folge 2013 entstandene Liquiditätskrise ihres E-Werks, die auch politisch hohe Wellen schlug, mit Wirtschaftsprüfern und Juristen intern aufarbeitete und Bürger keine Einsicht in den vertraulichen Baltic-Sonderprüfungsbericht nehmen sollten, hatte Ralf-Peter Piethold und Hartmut Lemke im Sommer 2016 dermaßen empört, dass sie im September bei der Staatsanwaltschaft in Verden eine Strafanzeige zu Protokoll gaben. Zwar gegen „Unbekannt“ – aber dass sie sich als geschädigt geglaubte Steuerzahler davon eine in ihren Augen fällige Bestrafung des oder der ihrer Meinung nach Verantwortlichen erhofften, war offensichtlich. Und als den Gesamtverantwortlichen hatten die beiden Bürger schon lange Bürgermeister Horst Hofmann ausgemacht. In zahlreichen öffentlichen Sitzungen hatten sie Hofmann scharf attackiert und mehrfach zum Rücktritt aufgefordert.

Um strafrechtliche Überprüfung gebeten, war die Staatsanwaltschaft verpflichtet, tätig zu werden. Aufgrund der ihr vorliegenden Erkenntnisse leitete sie ein Ermittlungsverfahren gegen Horst Hofmann und den früheren E-Werksleiter Carsten Haverkamp ein. „Untreue“ lautete der Tatvorwurf.

Wie Piethold selbst heute öffentlich machte, hat die Staatsanwaltschaft ihm mitgeteilt, dass sie dieses Ermittlungsverfahren nun eingestellt hat. Die Begründung dazu erstreckt sich über zweieinhalb Seiten. Was Haverkamp angeht, so ist laut Staatsanwaltschaft „eine etwaige Pflichtverletzung der Werksleitung, die gegebenenfalls erst in allen Einzelheiten festzustellen wäre, strafrechtlich jedenfalls nicht mehr verfolgbar“ – weil sowieso verjährt. Mit Vorlage des letzten der fraglichen Jahresabschlüsse durch die Werksleitung im Juli 2011 habe die fünfjährige Verjährungsfrist für eine etwaige Verletzung der Buchführungspflicht begonnen – im Juli 2016 sei die Verjährung damit eingetreten.

„Soweit im Raume stand, dass sich der Bürgermeister des Fleckens Ottersberg treuwidrig verhalten haben könnte, indem er erhebliche Investitionen zum Ausgleich der wirtschaftlichen Schieflage des Unternehmens gebilligt oder veranlasst hat, hat sich dieser Vorwurf nicht bestätigt. Für die fehlerhafte Buchführung hat er keine unmittelbare Verantwortung getragen“, schreibt die Staatsanwaltschaft. Zwar sind Piethold und Lemke mit diesem Bescheid nicht zufrieden, eine Beschwerde beim Generalstaatsanwalt wollen sie aber nicht einlegen.

