Sternenkinderfeld in Posthausen

Von: Petra Holthusen

Das Sternentor steht auf der Blühwiese des Posthausener Friedhofs. Dort können Familien ihre Sternenkinder würdevoll und individuell beerdigen und einen Ort zum Trauern finden. Das neue Sternenkinderfeld haben Friedhofswärterin Heike Delorme (rechts) und Friederike Nolte vom Sterneneltern-Verein initiiert. © Holthusen

Posthausen – „Eltern brauchen einen Ort, an dem sie ihr Sternenkind würdevoll bestatten können, einen Ort zum Abschiednehmen und zum Trauern“, sagt Friederike Nolte. Von solchen Orten gebe es nur wenige – aber einen mehr jetzt in Posthausen: In gemeinsamer Initiative haben Heike Delorme, die den Friedhof an der Lukaskirche pflegt, und Friederike Nolte, die sich beim Verein Sterneneltern ehrenamtlich als Trauerbegleiterin engagiert, ein Sternenkinderfeld auf dem Friedhof geschaffen. Dort können Familien ihre Babys, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind, in individueller Form bestatten – „so wie es für sie persönlich richtig ist“.

Besonders bedeutsam ist das Angebot für Eltern, die ihr Kind während der Schwangerschaft mit einem Gewicht von weniger als 500 Gramm verloren haben. „Diese Kinder unterliegen in Niedersachsen nicht der gesetzlichen Bestattungspflicht“, erklärt Friederike Nolte. Geburtskliniken würden dafür sogenannte Gemeinschaftsbeisetzungen anbieten. Sammelbeerdigungen, die keinen persönlichen Abschied erlauben und daher dem Schmerz der Eltern kaum gerecht werden können.

Auf dem Sternenkinderfeld des Posthausener Friedhofs sind alle willkommen. Dort entscheiden Eltern selbstbestimmt über die Ruhestätte für ihr Baby und die Form der Beisetzung. Ob sie das Kind in einer Urne, einem winzigen Sarg oder einem von den Geschwistern bemalten kleinen Karton in die Erde geben, entscheiden die Familien selbst. „Je weniger Vorschriften, umso schöner für die Eltern“, unterstreicht Friederike Nolte.

Die gewählte Grabstelle wächst mit der Zeit zu: Das Sternenkinderfeld ist Teil der in dieser Ecke des Friedhofs angesäten Blühwiese. Die Bestattungsgebühr beträgt hier einmalig 90 Euro.

Als Symbol des Übergangs in eine andere Welt hat die Kirchengemeinde auf dem Sternenkinderfeld ein hölzernes Sternentor aufgestellt. Der Posthausener Zimmermann Philipp Meyer hat die Skulptur aus jahrhundertealten Eichenbohlen gefertigt. Friederike Nolte ist davon begeistert: „Holz hat nicht diese Schwere wie Stein. Und die Symbolik ist großartig.“ Bezahlt hat das Sternentor der Lions-Club Ottersberg-Wümme. 1000 Euro haben die Lions nach Worten von Friedhofswärterin Heike Delorme dafür gespendet.

Die Eltern der hier ruhenden Sternenkinder können an dem Sternentor eine Erinnerungsplakette für ihr verlorenes Baby anbringen, die sie selber nach eigenen Wünschen und Vorstellungen frei gestalten können. „Je bunter, umso schöner“, sagt Heike Delorme mit Blick auf die erwünschte Vielfalt an Erinnerungen am Sternentor.

„Toll ist auch die Bank in der Nähe“, findet Friederike Nolte. Die Sitzbank in einer grünen Nische bietet freien Blick auf das neue Sternenkinderfeld inmitten der Blühwiese mit ihren gemähten Spazierwegen. Hier können Sterneneltern verweilen und miteinander ins Gespräch kommen. Durch ihre eigene Betroffenheit weiß Friederike Nolte, „wie wichtig es ist, über so einen Schicksalsschlag zu sprechen“. Ihr Sohn starb vor fünf Jahren kurz nach der Geburt, seitdem engagiert sie sich beim Verein Sterneneltern mit Sitz in Achim. Ihr ist es „eine Herzensangelegenheit, andere Betroffene in der schweren Zeit zu unterstützen“. Friederike Nolte lebt mit ihrer Familie in Quelkhorn, ist aber gebürtige Posthausenerin und dem Ort sehr verbunden. Über gemeinsame Bekannte kam sie in Kontakt mit Heike Delorme, die fachliche Beratung für das Sternenkinderfeld suchte, das sie sich für „ihren“ Posthausener Friedhof wünschte. Gemeinsam setzten die Frauen das Vorhaben um. Auch wenn der Friedhof an der Lukaskirche ein kirchlicher ist, ist eine Bestattung dort nicht an eine Kirchenmitgliedschaft gebunden. Auch das Sternenkinderfeld steht allen Familien aus der Region offen, die sich hier die Ruhestätte für ihr vor, während oder kurz nach der Geburt gestorbenes Baby wünschen und die hier ihren persönlichen Ort zum Trauern finden.

Infos und Kontakt Ansprechpartnerin für eine Bestattung auf dem Friedhof an der Lukas-Kirche in Posthausen ist Friedhofswärterin Heike Delorme unter Telefon 04297/1520. Der Verein der Sterneneltern, der Müttern und Vätern nach dem Verlust ihres Babys zur Seite steht und auch Bestattungen durchführt, ist unter der Telefonnummer 04202/7650542 erreichbar. Der Anrufbeantworter wird engmaschig abgehört, versichert Friederike Nolte vom Sterneneltern-Team. Eltern können auch eine E-Mail schreiben an sternenelterachim@gmail.com. Viele Informationen bietet die Internetseite des Vereins: www.sternenelternachim.de