Startschuss zur Planung am Otterstedter See

Von: Petra Holthusen

Einen Plan des aktuellen Baumbestands rund ums Gasthaus am Otterstedter See hat Tatjana Ladda, Gegnerin der Baupläne, an den Gemeinderat geschickt. Daraus lasse sich ablesen, „wie viele Verluste zu beklagen wären, wenn das Bauvorhaben wie zuletzt geplant umgesetzt wird“, schrieb die Architektin an die Kommunalpolitiker. Etwa 165 Bäume habe sie kartiert, von denen etwa 110 den geplanten Gebäuden und Wegen weichen müssten, hat Ladda ausgerechnet. Sie hofft auf ein Alternativprojekt am See. © privat

Ottersberg – Das planungsrechtliche Verfahren, das den Wohnungsbau rund um die Gaststätte am Otterstedter See ermöglichen soll, kann starten. Mit der politischen Mehrheit von CDU/FDP und Freier Grüner Bürgerliste (FGBO) hat der Ottersberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Rathaussaal endgültig die Änderung des Bebauungsplans für das 10 000 Quadratmeter große Areal beschlossen.

SPD, Grüne/Die Partei und Linke lehnten die Planänderung für das Vorhaben der Fischerhuder Brüning Family Holding GmbH, die Eigentümerin des Grundstücks samt Gasthaus ist, erneut ab. Etwa 30 See-Anwohner machten in der Sitzung nochmal ihren Protest gegen die geplanten Häuser deutlich.

Mit seiner Entscheidung bestätigte das Kommunalparlament sein Votum von Juni. Weil ein Ratsmitglied die in der damaligen Sitzung gefassten Beschlüsse aus formalen Gründen gerichtlich angefochten hatte (wir berichteten), hatten sich Rat und Verwaltung aus pragmatischen Erwägungen für eine Wiederholung entschieden. Mit der erneuten Abstimmung sollte ein langwieriges, die Umsetzung mehrerer Beschlüsse blockierendes Gerichtsverfahren vermieden werden.

Für die wiederholte Beschlussfassung zur Entwicklung rund ums „Haus am See“ beantragte Petra Ruers (SPD) eine geheime Abstimmung. Bürgermeister Tim Willy Weber appellierte an den Rat, das abzulehnen: Eine Geheimabstimmung widerspreche den Prinzipien von Demokratie und Transparenz. Ruers’ Ansinnen fand jedoch die nötige Drittel-Mehrheit. Einzeln rief Ratsvorsitzender Werner Bahrenburg (CDU) die Stimmberechtigten – an dem Abend 28 an der Zahl – in die eilends aufgestellte Wahlkabine. Die Auszählung ergab 17 Ja-Kreuze für das Planverfahren und 11 Nein-Stimmen. Das spiegelt bis auf eine Abweichung das Verhältnis der politischen Befürworter und Gegner des Vorhabens.

Dass mindestens ein SPD-Vertreter auf die Seite der Befürworter wechseln würde, hatte Fraktionsvorsitzende Gabriele Könnecke bereits angedeutet. „Ein großer Teil der SPD“ könne dem Verfahrensbeginn aber nicht zustimmen. Die bisherigen Pläne des Investors seien überdimensioniert, und es müssten zu viele Bäume dafür fallen, sagte Könnecke. „Wir sind nicht prinzipiell gegen eine Entwicklung dort, aber sie muss behutsam erfolgen“, mahnte die SPD-Sprecherin.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Angela Hennings warf dem Bürgermeister vor, die Brüning-Pläne zu protegieren: „Ich bin erstaunt, wie das Projekt ohne große öffentliche Beteiligung durchgepeitscht wird.“ Das Verfahrenstempo bezeichnete Hennings als „undemokratisch“.

CDU-Fraktionschef Klaus Rebentisch wollte den Blick darauf lenken, „dass es eine große Chance ist, die wir da am See haben“. Die solle nicht gleich am Anfang kaputtgeredet werden: „Wir wollen dort etwas Gutes auf den Weg bringen und das Verfahren sorgfältig abarbeiten“, versicherte Rebentisch.

Das Wichtigste sei erstmal, dass der Strand öffentlich bleibe – „und das ist gewährleistet“, betonte Holger Wieters-Froehlich, Vorsitzender der FGBO-Fraktion. Dass sich im Rahmen der erforderlichen Abstimmungsgespräche zwischen Gemeinde und Investor zu Anzahl und Höhe der Häuser im Lauf des Verfahrens „an den Dimensionen noch was ändern muss“, habe seine Fraktion mehrfach deutlich gemacht, unterstrich Wieters-Froehlich.

„Heute ist nichts entschieden“, erklärte Bürgermeister Tim Willy Weber. Der Feinschliff des jetzt auf den gebrachten Bebauungsplans mit der Konkretisierung und Präzisierung des Bauvorhabens „erfolgt in den nächsten Monaten“, sagte der Verwaltungschef an die Adresse der teils aufgebrachten See-Anwohnerinnen und -Anwohner im Zuhörerraum. Sie hatten zu Beginn der Sitzung erneut ihre Ablehnung der geplanten neuen Häuser zum Ausdruck gebracht. Sie fürchten den Verlust des Naherholungscharakters und von alten Bäumen. Sprecher forderten zur Lösung der Interessenskonflikte eine umfassende Bürgerbeteiligung und die Umsetzung der Gaststättensanierung samt einer minimalen Neubebauung als Bürgerprojekt, etwa in Form einer Genossenschaft.

Das anklagende Auftreten von Vorhabengegnern und persönliche Anfeindungen gegen politische Entscheidungsträger setzten dem Otterstedter Ortsbürgermeister und CDU-Ratsmitglied Ulf Nienaber sichtlich zu. „Wenn ihr eine Genossenschaft wollt, dann geht doch zu Brüning und kauft ihm das Ding ab“, rief er den Protestlern zu. Die Mehrheit der Otterstedter, so bekräftigte Nien-aber, befürworte die Entwicklungspläne am See, die das dortige Gasthaus nachhaltig sichern helfen würden.