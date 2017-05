In den Startlöchern für den „Turmbau zu Quelkhorn“

Erste Windkraftanlage im Ottersberger Ortsteil

+ © Keppler Wenn der große Kran aufgebaut ist, wird mit dem Bau der Quelkhorner Windkraftanlage begonnen. Unser Foto zeigt das erste Kranteil. © Keppler

Fischerhude - In wenigen Wochen kommt die Energiewende auch in Quelkhorn an. Denn die Vorbereitungen für den Bau einer Windkraftanlage im Nachbarort von Fischerhude, an der Straße zwischen Quelkhorn und Buchholz, laufen auf Hochtouren.