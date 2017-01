Jugendfeuerwehr Ottersberg: In den Startlöchern für das Jubiläumsjahr

Ottersberg - Dean Hoops fehlte im vergangenen Jahr bei kaum einem Übungsdienst. Und wenn, dann gab es einen Grund und er meldete sich pflichtbewusst ab. Aus diesem Grund kürte die Leitung der Jugendfeuerwehr Ottersberg auf dem Jahrestreffen am Montagabend Dean Hoops zum Jugendfeuerwehrmitglied des abgelaufenen Jahres 2016.

Auf dem sehr gut besuchten Jahrestreffen begrüßte Jugendfeuerwehrwart Kadir Kurter neben Kindern, Eltern und den geladenen Gästen auch den neu gewählten Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Ottersberg, Markus Witkowski.

In seinem Jahresbericht erinnerte Kurter an die vielen Veranstaltungen wie das eigene Volleyballturnier, feuerwehrtechnische Wettbewerbe und das Zeltlager im Harz. Er verwies auf das Jahr 2018, wo die Jugendfeuerwehr Ottersberg ihr 50-jähriges Bestehen mit dem Ausrichten des Landes-Volleyballturniers der Jugendfeuerwehren feiert.

Er lobte die gute Zusammenarbeit mit der Kinderfeuerwehr. So habe die Jugendfeuerwehr fünf Kinder der Kinderfeuerwehr aufgenommen, die alle begeistert dabei sind. „Einen Jugendlichen haben wir an die aktive Einsatzgruppe abgegeben“, erklärte der Jugendfeuerwehrwart. „Es macht dem Betreuerteam und mir mit euch wirklich viel Spaß“, freute sich Kadir Kurter – und hob die gute Zusammenarbeit des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Ottersberg hervor. So bedankte er sich auch bei der anwesenden Vereinsvorsitzenden Ute Witkowski für die sehr gute finanzielle Unterstützung.

Spende für den Förderverein

In diesem Zusammenhang verkündete Steffen Krickow, Inhaber eines Einkaufsmarktes in der Ortsmitte, dass die Spendenaktion zugunsten der Jugendfeuerwehr, in dem die Kunden des Marktes den Flaschenpfand spendeten, über einen Aktionszeitraum von einem Jahr 227,30 Euro eingebracht habe. „Und diese Summe spenden wir dem Förderverein“, so Krickow.

Bei den Wahlen für das Amt des Jugendsprechers erhielt Niklas Harms von den anwesenden Jugendlichen die meisten Stimmen.

Grußworte kamen unter anderem von Bürgermeister Horst Hofmann und Ortsbrandmeister Markus Witkowski. Er sei stolz auf eine starke Nachwuchsabteilung, betonte Ottersbergs Feuerwachenchef. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Rebentisch meinte: „Ihr seid ein starkes Team.“

woe