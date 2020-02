Stand des Lanz-Bulldog-Clubs überragend

Den Sieger-Wanderpokal für den besten Stand auf der „Classic Motor Show“ in der Bremer Stadthalle präsentiert hier der Oytener Lanz-Bulldog-Club-Vorsitzende Kai-Uwe Böschen. Dazu gab es als dauerhafte Gabe eine Mini-Skulptur der Bremer Stadtmusikanten. Foto: Laue

Oyten – „Wenn es wirklich große Querelen im Verein gäbe, wären wir zu solchen Spitzenleistungen gar nicht fähig“, betont der Oytener Lanz-Bulldog-Club-Vorsitzende Kai-Uwe Böschen.

Zum Besuch bei dieser Zeitung brachte er jetzt eine bedeutende Auszeichnung mit. Der 1975 gegründete Verein errang für seine aktuelle Präsentation auf der jüngsten „Classic Motor Show“ in der Bremer ÖVB-Arena den ersten Preis – bei einer Konkurrenz von mehr als 100 Ständen auf der bekannten Oldtimer-Messe. Neben dem Wanderpokal gab es dafür als Dauergabe eine kleine Skulptur der Bremer Stadtmusikanten und natürlich ein schönes Preisgeld.

Am aufwendigen Aufbau in der Stadthalle waren viele Freiwillige beteiligt, von denen sich etliche extra von der Arbeit frei genommen hatten, berichtet Böschen. Zusammen mit Feuerwehrkameraden seien zum Beispiel auch alte, einst von Pferden gezogene alte Wagen präsentiert worden, mit denen Brandbekämpfer damals zu Einsätzen ausrückten. Erst später wurden die ersten schweren Lanz-Bulldog-Schlepper entwickelt.

Die erwähnten Querelen kamen offenbar auf der jüngsten Jahresversammlung des Bulldog-Clubs zur Sprache. Dabei standen Vorkommnisse auf der großen öffentlichen Pfingstveranstaltung 2019 mit Tausenden von Besuchern im Mittelpunkt.

Franz Esselmann, ein Schwager des Ehrenvorsitzenden Johann Esselmann, berichtete darüber auf Nachfrage dieser Zeitung Näheres. Er habe damals an der Kasse gesessen und einige Rollstuhlfahrer durchgewinkt, ohne von ihnen die sechs Euro Eintritt zu verlangen, erläutert der 79-Jährige.

Dafür sei er von anderen Club-Mitgliedern heftig kritisiert worden, und es gab Vorwürfe wegen nicht korrekter Kassenführung. „Ich habe das Gefühl, dass ich und andere ältere Mitglieder von Jüngeren allmählich aus dem Verein gedrängt werden sollen“, macht Fritz Esselmann deutlich. Inzwischen habe es deswegen bereits sechs Austritte gegeben.

Kai-Uwe Böschen weist hingegen auf klare Anweisungen für die Eintrittszahlungen hin, wonach auch Behinderte hiervon nicht befreit seien. Der Lanz-Bulldog-Club müsse all seine Angebote und Vorhaben ohne öffentliche Gelder finanzieren, und jeder Euro an Einnahmen sei daher wichtig, unterstreicht der Vorsitzende. Erhebliche Kosten fielen jeweils bei den großen Veranstaltungen an: Für die Bearbeitung des Platzes, Baggerarbeiten, Transporte, Strom und vieles mehr.

Böschen hat selber einen Schwerbehindertenausweis und kann eine Diskriminierung dieser Gruppe nicht erkennen, zumal sechs Euro Eintritt doch sehr maßvoll seien.

Auch ein Gegeneinander von Alt und Junge gebe es in diesem Verein nicht. „Im Gegenteil, wir brauchen gerade Fachwissen und Erfahrung der Älteren beim Umgang mit den betagten Lanz-Bulldog-Maschinen“, hebt Böschen hervor. Dass Mitglieder Vereinen verlassen, gebe es doch immer. Dem stünden aber stets Neueintritte gegenüber. Seiner Kenntnis nach hatten jüngste Austritte nichts mit Konflikten zwischen Alt und Jung zu tun.

Vielmehr gebe es unterschiedliche Ursachen. Darunter durchaus auch altersbedingte, weil der Lanz-Bulldog-Club Oyten-Backsberg auch Mitglieder etwa aus Bad Segeberg, aus Bremerhaven und Cuxhaven habe, denen die Entfernungen im Laufe der Jahre Probleme bereiteten. Auch Familienzuwachs sei manchmal ein Austrittsgrund. Insgesamt halte der Verein aber seit Jahren seine Mitgliederstärke von etwa 50 bis 55 Lanz-Bulldog-Fans.

Er habe sich aus gegebenem Anlass extra aktuell vergewissert, aber bisher liege weder von Franz Esselmann oder gar vom Vereins-Mitbegründer und Ehrenvorsitzenden Johann Esselmann eine Austrittserklärung vor, teilte Kai-Uwe Böschen nachträglich noch mit.

Johann Esselmann war vor Redaktionsschluss nicht erreichbar, doch seine Ehefrau wusste von einem Austritt ebenfalls nichts. la