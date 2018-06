„Stäbchen rein – Spender sein“

Guter Zulauf bei DKMS-Typisierungsaktion

+ Vielleicht ist ein potenzieller Spender dabei – darauf hofften alle Helfer und Mitmacher der Typisierungsaktion der DKMS am Sonntag in Otterstedt. - Foto: Keppler

Otterstedt - Wenn irgendwo auf der Welt jemand an Blutkrebs erkrankt und einen genetischen Zwilling für eine Stammzellspende braucht, hilft die gemeinnützige Gesellschaft DKMS, früher Deutsche Knochenmarkspenderdatei genannt, mit ihrer weltweit vernetzten Datenbank. Hier fand sich auch ein Spender für eine 49-jährige Otterstedterin. Um weitere mögliche Spender für die Datenbank zu gewinnen, organisierte der Freundeskreis der erkrankten Otterstedterin am Sonntag mit der DKMS eine Typisierungsaktion in der örtlichen Grundschule.