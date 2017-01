Von der Spree an die Wümme

OTTERSBERG - Von Tobias Woelki. Für zwei Monate vertritt Pastorin Elvira Mix-Rosenthal Pastorin Wiebke Ridderskamp, die wegen ihrer Schwangerschaft inzwischen in die Mutterschutzzeit gegangen ist. Ihren Dienst hat die Berlinerin am 6. Januar aufgenommen und bereits am 5. März wird sie wieder die Heimreise in die Bundeshauptstadt antreten.

Elvira Mix-Rosenthal war viele Jahre Pastorin der Hannoverschen Landeskirche und zog nach ihrer Pensionierung nach Berlin, wo ihr Sohn und die Schwiegertochter leben. Dort bezog sie eine Wohnung in Berlin-Weißensee.

„Die Landeskirche hat einen Pool von pensionierten Kollegen, die freiwillig Krankheits- und Urlaubsvertretungen der Kollegen übernehmen. Diesem Pool gehöre ich an“, sagt die Pastorin. Und merkt an: „Im vergangenen Jahr hatte ich zwei Einsätze, einen in Diekholzen, einer Gemeinde im Landkreis Hildesheim, und einen weiteren in Moringen im Landkreis Northeim. In dem Einsatz habe ich eine Urlaubsvertretung übernommen, im anderen der Superintendentin geholfen.“ Als die Landeskirche sie fragte, ob sie den Einsatz in Ottersberg annehmen würde, habe sie direkt Ja gesagt, „weil er gut dieses Jahr in meinen persönlichen Terminkalender passt.“

Die Vertretung ist zwar immer auf zwei Monate begrenzt. Sollte Pastorin Mix-Rosenthal Gefallen an der Gemeindearbeit in Ottersberg finden, sei es aber nicht ausgeschlossen, dass sie zum Ende der sechsmonatigen Auszeit von Wiebke Ridderskamp noch einmal für zwei Monate an die Wümme zurückkehrt.

In ihrer aktiven Zeit als Pastorin kam sie in Niedersachsen herum. Ihr Vikariat leistete sie in Reiffenhausen in der Gemeinde Friedland ab. Dann zog es sie in die Region Hannover nach Garbsen. Zudem arbeitete sie in der Zeit von 1985 bis 1993 in Bad Münder als Krankenhausseelsorgerin, wechselte mehrmals die Pastorenstelle und verkündete das Wort Gottes zuletzt zwei Jahre in der Kirchengemeinde Marschacht im Landkreis Harburg als Seelsorgerin.

Elvira Mix-Rosenthal ist eine Frau mit Standpunkten. „Ich sage gerne meine Meinung und unterscheide nicht zwischen der Person und ihrem Amt. Das passt nicht jedem“, begründet die pensionierte Pastorin die mehrmaligen Stellenwechsel und lächelt. Und schiebt hinterher: „Ottersberg gefällt mir. Es hat eine tolle Infrastruktur.“ Die Pastorin fährt fort: „In den zwei Monaten halte ich Gottesdienste, Andachten und das Abendmahl, übernehme Taufen und Beerdigungen.“