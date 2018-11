TSV Ottersberg: Mehrere Hundert Besucher beim Tag der offenen Tür

Sport zum Staunen und Ausprobieren

+ © Woelki Badmintonspieler um Spartenleiter Olaf Lemmermann (2.v.li.) boten beim Tag des offenen Tür des TSV Ottersberg in der Wümmehalle Badminton zum Ausprobieren an. © Woelki

Ottersberg - Sie kamen in Scharen, die Besucher beim Tag der offenen Tür, zu dem der TSV Ottersberg (Turnen, Handball, Badminton, Tischtennis) am Sonntag in die Wümmehalle eingeladen hatte.