Ottersberg feiert seinen Markt mit Scharen von Besuchern

Party auf Umzugswagen

+ © Woelki Mit Getöse und Geknatter rollten die hinter Traktoren gespannten Festwagen beim Festumzug zum Ottersberger Markt durch die von unzähligen Schaulustigen gesäumten Straßen des Ortskerns, während es auf dem Rummelplatz am Mühlenweg mit seinen vielen Karussells und Marktständen ordentlich rund ging © Woelki

Ottersberg - Mit mehreren hundert Mitwirkenden startete am Samstagmittag der Fest- umzug als Auftakt zum Ottersberger Markt, der am Wochenende ungezählte Besucher aus dem Ort und der Region auf den Festplatz am Mühlenweg lockte. Hier wetteiferten Karussells und Marktstände um die Gunst der Vergnügungs- und Feierlustigen. Gewerbezelt und Flohmarkt sowie das Partyprogramm im Festzelt rundeten das Volksfest ab.