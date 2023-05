Spaß und Sonne satt bei Fischerhuder Maifeier

Von: Tobias Woelki

Fischerhude – Nach der Partyabstinenz in den Corona-Jahren scheint die Sehnsucht nach Feiern und Ausgelassenheit keine Grenzen zu kennen – wie gestern bei der Fischerhuder Maifeier zu erleben. Mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer zelebrierten in fantasievollen Kostümen auf kunterbunten Mottowagen einen sehenswerten Umzug durchs Dorf und winkten den Massen von Schaulustigen zu, die den Festkorso unter dem Motto „Die Legende kehrt zurück!“ am Straßenrand beklatschten. Zu der super Stimmung passte der strahlende Sonnenschein.

„So viele Menschen an den Straßen habe ich bei den vergangenen Maiumzügen vor der Corona-Pandemie noch nicht gesehen“, befand dann auch Dirk Gieschen von der Veranstaltungsgemeinschaft der örtlichen Vereine. „An dem Umzug beteiligten sich 18 Festwagen und Fußgruppen sowie sechs Partywagen am Ende“, so Gieschen. Der Festumzug zeichnete sich einmal mehr durch seine bunte Vielfalt aus. Viele Wagen überzeugten mit kreativ umgesetzten Ideen in knalligen Farben, wobei die Gruppen und Wagenbauer viel Sinn für Humor bewiesen. Die Turndamen des TSV Fischerhude-Quelkhorn wandelten als gelbe Telefonzellen über die Straßen. „Außerirdische“ bevölkerten ebenso das Dorf wie Figuren aus der Sesamstraße. Ein Wagen aus Uphusen unter dem Titel „Die verrückten Hutmacher“ war ein fröhlicher Farbtupfer. Ein Hingucker auch die Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn, die mit an Stangen befestigten Figuren vor dem Bauch und hinter dem Rücken durchs Dorf marschierten.

Angekommen auf dem Festplatz auf der Dorfweide in der Ortsmitte, bereiteten die dicht gedrängt stehenden Zuschauerinnen und Zuschauer allen Umzugsteilnehmern einen begeisterten Empfang.

Am Abend zuvor waren nach Angaben der Veranstalter mehrere Tausend Gäste im rappelvollen Festzelt auf der Dorfweide in den Mai getanzt. Ausdrücklich lobten Dirk Gieschen und Gerd Cordes vom Organisationsteam das umsichtige Verhalten der Polizei, die an dem Abend Präsenz gezeigt und konsequent die Gäste kontrolliert habe. So sei es ruhig geblieben: „Die Polizei hat einen guten Job gemacht.“ Auch die Polizei spricht von einem überwiegend friedlichen Tanz in den Mai im Norden des Landkreises: „Die zahlreichen Polizeikräfte mussten lediglich leichte Streitigkeiten schlichten. Zudem wurden vereinzelt alkoholische Getränke bei Jugendlichen sichergestellt“, heißt es im Polizeibericht.

