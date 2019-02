Sozialausschuss beeindruckt vom Engagement im Autonomen Zentrum

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Hier ist Leben in der Bude: Tischkicker, Theke, Schlagzeug, Kleinkinder-Bilderbuch-Ecke und Sofalandschaft, das passt beim „Verein für ein selbstverwaltetes Zentrum in Ottersberg“ alles zusammen und in einen einzigen Raum. Und „coolen Kuchen“ gibt’s obendrauf, wie Hannah Schwarz-Kaschke feststellte.

Beeindruckt zeigten sich auch andere Kommunalpolitiker, als am Montagabend der Sozialausschuss des Gemeinderates dem Autonomen Zentrum Ottersberg (AZO) einen Besuch abstattete. Hintergrund war die anstehende Verlängerung des Mietvertrags zwischen AZO und Gemeinde für das marode Endstück der früheren Kegelbahn im Sportzentrum Fährwisch, das sich der Verein selbst ausgebaut hat.

Der Mietvertrag läuft nach vier Jahren Ende Mai aus. Aus Sicht der Gemeindeverwaltung wäre die Verlängerung ein Selbstläufer gewesen - wenn nicht der Sozialausschuss im November die Sache ins Stocken gebracht hätte: Ortsbürgermeister Reiner Schnäpp hatte beantragt, die Autonomen wegen problematischer Vorfälle mit Drogen und Vermüllung rauszukomplimentieren und den Raum stattdessen der Kleiderkammer zu geben. Der Sozialausschuss hatte daraufhin einigermaßen verwirrt einen Beschluss zum Mietvertrag vertagt und eine Ortsbesichtigung vereinbart. Die hatte Vize-Verwaltungschef Jürgen Buthmann-von Schwartz nun für Montagabend organisiert.

Während die Kleiderkammer das von Schnäpp ins Gespräch gebrachte Raumangebot sowieso umgehend als unpassend abgelehnt hatte, hatte der Verein für das selbstverwaltete Zentrum im Januar nochmal schriftlich im Rathaus sein großes Interesse an der Verlängerung des Mietvertrags bekräftigt. In dem Schreiben an Politik

und Verwaltung bedauerten die Akteure, dass die guten Nachrichten aus dem AZO selten bis zum Ortsrat durchgedrungen seien, während die Pannen schnell die Runde gemacht hätten. Verschiedenste Leute, Schüler, Studierende, Künstler und Geflüchtete, aber auch ältere Ortsansässige aus Ottersberg und den umliegenden Orten, kämen ins AZO, vorwiegend junge Erwachsene, manche mit Kindern. Gemeinschaftlich organisiert würden Filmabende, Spiel- und Kaffeenachmittage, Kleidertauschtage, Konzerte, Lesungen, Vorträge, Kickerturniere, Feten... Außerdem werde der Raum von einer Männergruppe, einem Frauenselbstbehauptungskurs und als Probenraum genutzt. Nach seiner Einschätzung leistet das AZO mit seiner ehrenamtlichen Arbeit „einen wertvollen Beitrag zum sozialen Leben, der Vernetzung und Kultur in Ottersberg“.

+ Austausch im Autonomen Zentrum: Der „Verein für ein selbstverwaltetes Zentrum in Ottersberg“ will mit der Gemeinde seinen Mietvertrag für den selbst ausgebauten Raum am Fährwisch verlängern und warb für seine Sache im Vor-Ort-Gespräch mit dem Sozialausschuss des Rates. © Ho lthusen

Mit Vandalismus, Müll und Drogenkonsum unerwünschter Besucher, vor allem außerhalb der Öffnungszeiten, hatte das AZO im Außenbereich Probleme, wie Vereinssprecher Maurice Neuwirth den Politikern beim Ortstermin erläuterte. Schweren Herzens wurde deshalb vorigen Sommer die selbst gezimmerte Überdachung am Eingang abgebaut, so dass sich ungewollten Gästen kein geschützter Unterstand mehr zum Abhängen bietet. „Wir haben die Probleme auf der Außenfläche abgestellt“, versicherte Neuwirth. Das AZO sei es leid gewesen, „dass unser Gelände für Exzesse aufgesucht wird und das Fehlverhalten unerwünschter Besucher auf uns zurückfällt“. Für „die Alkoholiker von Ottersberg“ könne und wolle der Verein nicht die Sozialarbeit ersetzen. Neuwirth und seine Vereinskollegen wehrten sich gegen Verunglimpfungen: „Wir wurden als Verursacher abgestempelt, wo wir selbst Leidtragende waren.“

Jetzt konzentriert sich das Autonome Zentrum ganz auf das Geschehen im Innenraum, und „wir sind wahnsinnig stolz, was hier gewachsen ist. Etwas Vergleichbares gibt es nicht im Umkreis“, so Neuwirth.

Das bestätigte Grünen-Ratsfrau Erika Janzon: „Ich bin froh, dass es diesen Raum hier gibt. Wir haben im Flecken nicht so viele Räume, wo man sich treffen kann.“ Was die Verlängerung des Mietvertrags angeht, so ist für Hannah Schwarz-Kaschke (CDU) die Sache „schon lange entscheidungsreif“. Auch ihr Fraktionskollege Hartmut Henke nahm „positive Eindrücke“ mit: „Ich bin überrascht von dem Engagement hier - ich finde es immer prima, wenn Leute selbst was auf die Reihe kriegen.“ Alles in allem hörte es sich beim Ortstermin danach an, als wäre der politische Beschluss zur Mietvertragsverlängerung in der nächsten Sitzung nur noch eine Formsache.