Frischer Käse dank Paulette: Solidarische Landwirtschaft stellt eigene Milchprodukte her

Von: Anne Leipold

Die inzwischen vier Jahre alte Paulette war das erste Kalb, das Laura Bertzbach auf ihren Hof geholt hat, und wird im Juni ihr eigenes Kalb auf die Welt bringen. © Leipold

Die Solidarische Landwirtschaft Brümmanns Hof produziert seit kurzem eigenen Käse, Quark und Joghurt.

Quelkhorn – Gemütlich dösen Paulette, Lisa, Anni-Klara und Butterblümchen auf der Weide. Drei Bäuche der vier Milchkühe sind richtig prall. In weniger als einem Monat werden sie ihre Kälber zur Welt bringen. Dann wird sich Landwirtin Laura Bertzbach einen lange verfolgten Wunsch erfüllen können. „Wir sind jetzt gerade in den allerletzten Zügen“, sagt sie, während sie in dem weiß gestrichenen, 25 Quadratmeter großen Raum neben einem Pasteur steht.

Hier hat sie ihre Hofkäserei eingerichtet. Dort wird ab den Sommermonaten die noch euterwarme Milch zu pasteurisierter Milch, zu Joghurt und Quark für die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) verarbeitet. Es steht nur noch die Abnahme durch das Veterinäramt aus.

Suche nach der richtigen Kultur

Es ist die Solawi, die sie mit ihrem Mann Tobias Bertzbach vor einem Jahr begonnen hat, die ihr die Möglichkeit einer Käserei bietet. „Wir haben mit sechs Hektar ganz wenig Fläche, insbesondere mit Milchvieh“, sagt sie. Mit etwa 50 Litern Milch am Tag rechnet sie von ihren drei Milchkühen. Aber: „Wir lassen die Kälber bei den Müttern, sie dürfen sich erst richtig satt trinken, bevor wir melken.“ Da die Mitglieder einen monatlichen Festpreis von 95 Euro für die Produkte zahlen, die der Brümmanns Hof für sie produziert, spielt der Literpreis keine Rolle, erzählt Bertzbach. Sie hat im vergangenen Jahr viele verschiedene Rezepte in der Küche ausprobiert und inzwischen die richtigen Kulturen für einen cremigen Joghurt und schmackhaften Quark gefunden. Gar nicht so einfach: „Es gibt unendlich viele Bakterien, die man auswählen kann“, sagt Bertzbach. Außerdem muss die Kultur auf das Futter und die Milch der Kühe abgestimmt werden.

Laura Bertzbach kann in ihrer Hofkäserei schon bald mit dem

In die Hofkäserei, die Teil der niedersächsischen Milch- und Käsestraße ist, hat sie viel Aufwand und Zeit gesteckt. Mit dem Kauf des Hofs 2017 war der Raum bereits fest für die Käserei eingeplant. Vor vier Jahren kaufte sie mit Paulette ihr erstes Kalb. Sie und die anderen Kühe gehören zur seltenen Rasse „Angler Rotvieh alte Zuchtrichtung“. Sie besuchte zudem die ersten Kurse rund um die Milchverarbeitung. Mit Beginn der Solawi stand ihr ein Jahr lang eine Beraterin des Verbandes für handwerkliche Milchverarbeitung eng zur Seite, um Fragen zu Frischwasserzufuhr, Warenflüssen, Lüftungstechnik, Fenstern oder der korrekten Wandfarbe zu beantworten, denn Hygiene und Produktsicherheit haben oberste Priorität. Ebenso die Qualität der Produkte. „Wir haben eine hohe Rohstoffqualität, die Milch kommt von Kühen, die das ganze Jahr auf der Weide stehen und mit Heu aus dem eigenen Anbau gefüttert werden“, sagt Bertzbach. Die Milch wird nach dem Melken unmittelbar verarbeitet und in Glasgefäße abgefüllt, sodass möglichst viel Geschmack erhalten bleibt.

Es ist jedes Mal so eine Freude, die nächste Charge zu probieren.

„Es ist jedes Mal so eine Freude, die nächste Charge zu probieren“, ist Bertzbach begeistert bei der Arbeit, die nun täglich zusätzlich zum Anbau des Obsts und Gemüses auf sie zukommt. Mit der zweiten Saison der Solawi beschäftigt sie einen Gärtner, der den Hof mehrere Stunden in der Woche unterstützt. „Wir machen den ganzen Gemüseanbau von Hand und alles, was wir pflanzen, ziehen wir selber an“, erklärt Bertzbach. In einem gemeinsamen Gewächshaus mit der benachbarten Solawi Bohnenbande hätten sie diesen Winter mehr Pflanzen mit einer besseren Qualität angezüchtet und könnten so mehr Vielfalt bieten, sagt sie. „Es sind mehr Erfahrungswerte eingeflossen, wir helfen uns einander aus“, weiß sie die solidarischen Gesten zu schätzen, die sie auch mit dem Mirandahof in Stuckenborstel verbinden. „Die Solawis sind Unterstützung, keine Konkurrenz.“

Solawi Mitglieder der Solawi Brümmanns Hof zahlen einen monatlichen Beitrag, der für eine Saison festgelegt wird. Dafür können sie sich wöchentlich Obst, Gemüse, Eier und Milchprodukte auf dem Hof abholen. Wer Interesse an einem Anteil der Solawi hat, kann sich bei Laura und Tobias Bertzbach unter Telefon 04293/1638 oder per E-Mail an bruemmannshof@gmail.de melden. Weitere Infos gibt es auf www.bruemmannshof.de.

Auf dem Hof wird derzeit ein Abholraum fertiggestellt, in dem die Mitglieder Obst, Gemüse, Eier und Milchprodukte zweimal in der Woche abholen können. Freitags können sie seit dieser Saison zusätzlich Brot von der Backstube am Mühlenberg bestellen. Sie und ihr Mann sind zufrieden mit dem ersten Jahr. „Die Mitglieder haben uns sehr unterstützt und es sind alle dabei geblieben“, wissen sie zu schätzen. Durch das erweiterte Angebot, das durchweg den Demeter-Richtlinien entspricht, und der erweiterten Infrastruktur können sie in der zweiten Saison, die im Mai begonnen hat und bis Februar 2024 andauert, zusätzliche Mitglieder aufnehmen.