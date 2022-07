Skatfreunde Fischerhude-Quelkhorn feiern 10. Geburtstag

Von: Petra Holthusen

Teilen

Der Vorstand der Skatfreunde Fischerhude-Quelkhorn, (v.l.) Beirat Wolfgang Arnold, Vorsitzender Karl Hartwig, Kassenwart Michael Dahlke und Spielleiter Thomas Warncke, bereitet die Jubiläumsparty zum zehnjährigen Vereinsbestehen vor. © privat

Fischerhude – Im August 2012 gründeten Karl Hartwig, Klaus Ritz, Hannes Czaja und Ralf Keiner den Verein Skatfreunde Fischerhude-Quelkhorn. Karl Hartwig, seit zehn Jahren erster Vorsitzender, ist mächtig stolz auf die Entwicklung der Skatfreunde – „zumal die ersten Wochen und Monate mit oft nur vier bis sechs Spielern schwieriger waren“, als er sich das vorgestellt hatte. Zehn Jahre später zählt der Club – trotz der zwei Corona-Jahre, die für alle Vereine eine Belastungsprobe waren – „stolze 30 Mitglieder und ist aktiver denn je“, sagt Hartwig.

Für Samstag, 20. August, laden die Skatfreunde zur Feier des zehnjährigen Vereinsbestehens zu einer Jubiläums-Skatparty in den Fischerhuder Gasthof Bellmann ein. Ihre Teilnahme zugesagt haben Hartwig zufolge bereits Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf sowie Hans Braun, Präsident des Internationalen Skatgerichts. Die Feier beginnt um 11 Uhr mit einem Sektempfang. Nach Ansprachen und Häppchen sollen gegen 12.30 Uhr zwei Serien Jubiläums-Skat starten. Etwa vier Stunden später „werden die drei besten Spieler mit attraktiven Siegerpreisen geehrt“, kündigt Hartwig an. Drei weitere Preise sollen unter allen Teilnehmenden verlost werden.

Den Erfolg der Skatfreunde begründet Hartwig so: „Wir hatten von Anfang an ein klares Konzept. Unser Verein ist für alle da: Jung und Alt, Mann und Frau, Anfänger und Fortgeschrittene. Die Harmonie innerhalb unseres Vereins ist unser wichtigstes Gut. Jeder spielt so gut er kann. Niemand wird wegen Spielfehlern kritisiert. Anfänger und Skatprofis werden absolut gleichermaßen geschätzt.“ Laut Hartwig sind die Skatfreunde „wahrscheinlich der einzige Skatverein, der seit nunmehr zehn Jahren an jedem Spielabend nicht nur den Tagessieger, sondern auch den Punktletzten mit einem Vereinspreis ehrt“. Gastspieler sind übrigens jederzeit willkommen zu den Übungsabenden jeden 1. und 3. Montag im Monat ab 18.30 Uhr und ab 20 Uhr im Lokal Bellmann.

Entscheidend für den Erfolg, so betont Hartwig, sei zudem die engagierte und gut zusammenarbeitende Führungsmannschaft, zu der neben dem Vorsitzenden aktuell Kassenwart Michael Dahlke, Spielleiter Thomas Warncke und Beirat Wolfgang Arnold gehören. Auch die Palette attraktiver Veranstaltungen trage zum Zusammenhalt bei – neben vereinsinternen Ausflügen, Feiern und Besichtigungsfahrten veranstalten die Skatfreunde regelmäßig öffentliche Turniere wie den Osterhasenskat oder den Skatwettbewerb der örtlichen Vereine.

„Auch skatsportlich waren wir erfolgreich. 2019 erspielte unsere Vereinsmannschaft in der Bezirksliga vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenplatz 1 und feierte den Aufstieg in die Verbandsliga“, erinnert Karl Hartwig, der für seine erfolgreiche Vereinsarbeit und sein Engagement für das Skatspiel im Allgemeinen 2017 die Ehrenurkunde des Deutschen Skatverbands überreicht bekam.

Mit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 konnte der Club fürs Erste nicht mehr im Vereinslokal Skat spielen. „Um diese Situation zu meistern“, so Hartwig, „hat unser Spielleiter Thomas Warncke bereits im Mai 2020 über eine Online-Plattform den digitalen Vereinsskat installiert.“ Fortan ersetzte der Computerbildschirm bei den Mitgliedern zu Hause den Spieltisch im Clublokal. Mithilfe zusätzlicher Telefonkonferenzschaltungen konnten die Teilnehmer beim Spiel kreuz und quer miteinander sprechen. „Natürlich kann digitales Vereinsskatspiel nicht die direkten Kontakte und die schöne Atmosphäre eines Skatabends ersetzen“ – aber so blieb das Vereinsleben in Corona-Zeiten lebendig.

Infos online gibt‘s unter www.skatfreunde-fischerhude.de

Skatparty für alle Alle Skatspieler und -spielerinnen aus Fischerhude und umzu sind zum Mitfeiern und Mitspielen zu der Jubiläums-Skatparty am 20. August im Gasthof Bellmann eingeladen. Allerdings ist die Teilnehmerzahl aufgrund der zur Verfügung stehenden Platzkapazitäten auf maximal 60 Personen begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail an hartwig.karl@t-online.de oder telefonisch unter 04293/919080 ist nicht erforderlich, „sichert aber einen festen Teilnehmerplatz“, so Skatfreunde-Vorsitzender Karl Hartwig.