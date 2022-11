Sieger des Ottersberger Fotowettbewerbs stehen fest

Von: Petra Holthusen

Teilen

Ihr prächtig blühender Garten in Fischerhude ist der Lieblingsplatz von Harald und Cornelia Plache. © Plache

Ottersberg – Sattgelbe Sonnenblumen, lila Lupinen und rote Chrysanthemen – der Garten von Harald und Cornelia Plache ist zur Blütezeit eine farbenprächtige Oase. Kein Wunder, dass dieses Kleinod im Krummen Ort der Lieblingsplatz des Fischerhuder Paares ist. Und ein prächtiges Fotomotiv obendrein: Mit der Aufnahme ihres Gartens haben Harald und Cornelia Plache den Fotowettbewerb des Fleckens Ottersberg zum Thema „Lieblingsplätze“ gewonnen und erhalten ein Preisgeld von 100 Euro. Das hat die Jury bekanntgegeben.

Initiiert hatte den Einwohner-Fotowettbewerb der Kulturausschuss des Gemeinderates. Die Jury war mit der Ausschussvorsitzenden Erika Janzon (Grüne), Uwe Dammann (FGBO), Ulf Nienaber (CDU) und Ronja Linsert (SPD) fraktionsübergreifend besetzt, und sie hatte nach eigenem Bekunden die sprichwörtliche Qual der Wahl. „Mit 34 Einsendungen waren es zwar nicht gerade viele Aufnahmen, dafür aber Fotografien von hoher Qualität“, betont Erika Janzon in der Stellungnahme der Jury.

Das Gremium ermittelte fünf Preisträger. Den zweiten Platz, für den es 70 Euro Preisgeld gibt, belegt Simon Heichel aus Fischerhude, der einen alten Baum vor einem spektakulären Himmel in den Wümmewiesen ablichtete – ein Naturdenkmal als Lieblingsplatz. Die Wümmewiesen und die Wümme selbst waren überhaupt das beliebteste Fotomotiv unter den Einsendungen: „Aufnahmen in der Naturlandschaft wurden zu allen Jahres- und Tageszeiten gemacht“, schildert Uwe Dammann.

Dass sich auch bei Dunkelheit effektvolle Aufnahmen machen lassen, bewies aus Sicht der Jury Florian Scheel aus Ottersberg, der den weihnachtlich illuminierten Otter-Platz vor der Christophorus-Kirche ablichtete. Dafür gab es Platz drei und ein Preisgeld von 50 Euro.

Frank Mergenthal aus Ottersberg reichte eine fröhliche und schöne Aufnahme vom Wümme-Nordarm ein, auf der ein Mann im Wasser mit seinem Hund tobt – „Lebensfreude pur“, die auf Rang vier landete. Als ihren persönlichen Lieblingsplatz lichteten die Fünftplatzierten Jenny Matull und Denes Brandt aus Ottersberg sehr gekonnt in abendlicher Stimmung eine Bank am Radweg zwischen Ottersberg und Fischerhude ab.

Die fünf preisgekrönten Fotografien sowie zahlreiche weitere Wettbewerbsbeiträge sollen Anfang nächsten Jahres in einer Ausstellung im Rathaus in Ottersberg gezeigt werden. „Außerdem sind einige der Bilder demnächst auf der Homepage des Fleckens zu sehen“, so Dammann. Die Preisübergabe solle im Rahmen einer kleinen Feierstunde noch vor Weihnachten im Rathaus erfolgen. Angesichts der guten Resonanz sei sich die Jury einig: „Im nächsten Jahr sollte es möglichst eine Neuauflage des Wettbewerbs geben, dann allerdings zu einem anderen Thema.“