Flecken Ottersberg bedankt sich in feierlichem Rahmen bei rund 80 ehrenamtlich Engagierten

„Sie zu ehren, ist uns eine Ehre“

+ © Woelki Die jahrzehntelange Awo-Vorsitzende Hertha Schnäpp (li.) gehörte ebenso zu den von Bürgermeister Horst Hofmann geehrten Ehrenamtlichen wie das Ehepaar Kai und Bärbel Johannsen von der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Ottersberg. © Woelki

Ottersberg - Was Ehrenamtler in verschiedenen Bereichen für die Gesellschaft leisten, ist unbezahlbar. Am Donnerstagabend war es mal wieder Zeit, Danke zu sagen.