Sicher ist nur das Millionen-Minus

Von: Petra Holthusen

Eine neue Beleuchtung für den Bahnhofstunnel plant die Gemeinde Ottersberg für das kommende Jahr. 21 300 Euro stehen dafür im kommunalen Etat bereit. © Holthusen

Ottersberg – So richtig zufrieden war am Ende niemand. Zwar hat der für Finanzen und Wirtschaft zuständige Fachausschuss des Ottersberger Gemeinderates in seiner Sitzung am Mittwochabend im Rathaussaal den 2. Entwurf des ersten Ottersberger Doppelhaushalts für 2023/24 mehrheitlich abgenickt. Klarheit herrscht jedoch längst noch nicht bei allen Positionen, und der recht unstrukturierte Austausch von Verwaltung und Politik über die seit dem 1. Entwurf eingearbeiteten Änderungen warf eher wieder neue Fragen auf. Zu vermuten ist, dass das Zahlenwerk bis zur endgültigen Verabschiedung durch den Gemeinderat am 15. Dezember weiter im Fluss sein wird.

Unverrückbar ist allerdings die Tatsache, dass unterm Strich ein dickes Minus stehen wird. Die Fehlbeträge im kommunalen Haushaltsplan für die kommenden beiden Jahre summieren sich nach aktuellem Stand auf ungefähr 1,3 Millionen Euro. Dank Überschüssen aus Vorjahren könnte sich das erwartete Defizit auf etwa 730 000 Euro reduzieren, wie Christian Heinrich, Finanzfachbereichsleiter in der Gemeindeverwaltung, darlegte. Hauptgrund für die finanzielle Talfahrt sind Heinrich zufolge die explodierenden Energiepreise. Allein die Bewirtschaftungskosten für die kommunalen Gebäude erfordern demnach zusätzliche Haushaltsmittel von 674 600 Euro pro Jahr.

Weil die Krise die Bürger ohnehin finanziell belastet, soll der laut Zielvereinbarung erforderliche Ausgleich des öffentlichen Haushalts nicht mit Gewalt erzwungen werden. Auf mehrheitliche Zustimmung traf die Anregung von CDU/FDP und FGBO (Freie Grüne Bürgerliste), die benötigten Einnahmeerhöhungen moderat zu gestalten. Heißt: Um einen Teil des Defizits auszugleichen, soll der Hebesatz für die Grundsteuer B leicht erhöht werden – mutmaßlich von 370 auf etwa 390 Prozentpunkte.

An welchen Stellen explizit eingespart werden soll, wurde am Mittwochabend nicht deutlich. Im Gegenteil: Stundenaufstockungen für die Jugendarbeit, bisher von der politischen Mehrheit abgelehnt, fanden nach dem Votum des Finanzausschusses plötzlich Eingang in den Haushaltsplan. Ebenso finanzielle Mittel für die – vom Rat nicht beschlossene – Bezahlung von Berufspraktikantinnen in den Kindertagesstätten. Entsprechend erstaunt reagierte Annegret Reysen von der SPD-Fraktion, deren Antrag auf Praktikumsvergütung im Sommer keine politische Mehrheit gefunden hatte. Sie freue sich natürlich, den Posten im Plan zu sehen, „aber nachzuvollziehen ist das nicht“, sagte Reysen verwundert. Bürgermeister Tim Willy Weber erklärte das mit laufenden „strukturellen Überlegungen“ zu dem Thema. Für den Fall, dass es doch zu Vergütungen kommen solle, sollten die benötigten Gelder – rund 40 000 Euro pro Jahr – vorsichtshalber schon mal ausgewiesen werden, ergänzte Finanzchef Heinrich.

Für Reysen, deren SPD-Fraktion den Haushaltsplanentwurf derzeit ablehnt, war der Punkt ohnehin nicht ausschlaggebend. Es mache überhaupt keinen Sinn, hier 10 000 oder dort 20 000 Euro einzusparen oder für zwei Jahre die Grundsteuer zu erhöhen, so lange sich strukturell nichts verändere, erklärte die SPD-Sprecherin. Bei der Einnahme- und Ausgabepolitik „muss grundsätzlich was passieren!“, forderte Reysen mit Blick auf das Jahr 2026, für das der Plan ein Defizit von zwei Millionen Euro vorhersagt. Angesichts der Prognosen für die Folgejahre erschien es der SPD-Politikerin kurzsichtig, „den Haushalt jetzt nur für zwei Jahre zu denken“. Reysen forderte „grundsätzliche Überlegungen für die Zukunft“. Für Januar/Februar erwarte sie dazu „mehrere Sitzungen des Finanzausschusses“.

„Ist angekommen“, signalisierte Verwaltungschef Weber. Durch den Doppelhaushalt „haben wir jetzt ja zwei Jahre Zeit, um uns damit zu beschäftigen“. Dazu gehöre auch die Priorisierung und zeitliche Streckung von Investitionsvorhaben, wie von CDU-Fraktionschef Klaus Rebentisch gefordert.

Für 2023 neu in den Etat gerutscht ist auf Betreiben der Bauverwaltung die Erneuerung der Beleuchtung im Bahnhofstunnel für geschätzte 21 300 Euro. In dem Zusammenhang regte FGBO-Fraktionsvorsitzender Holger Wieters-Froehlich die Installation von Überwachungskameras an: Das könnte Vandalismus vorbeugen und das Sicherheitsgefühl erhöhen. Wieters-Froehlich bat die Verwaltung, die rechtlichen Grundlagen dafür zu prüfen. „Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist schwierig, wenn es sich nicht um einen besonders gefährlichen Ort handelt“, deutete Bürgermeister Weber Skepsis an.