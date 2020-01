FGBO kürt Tim Willy Weber offiziell zum Kandidaten

Für Seniorenzentrum und „Shared Space“

Seine Ideen und Projekte für Ottersberg stellt der frisch gewählte FGBO-Bürgermeisterkandidat Tim Willy Weber vor.

Ottersberg - „Wenn ich dann in sechs Jahren wiedergewählt worden sein sollte, werden wir immer noch vor Herausforderungen stehen – aber wir werden Fortschritte gemacht haben.“ Tim Willy Weber (48) denkt und plant längerfristig. Für sich als Bewerber um das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters, der am 26. April in der Gemeinde Ottersberg bis 2026 neu gewählt wird, wobei sich Weber gute Chancen einräumt. Und für die Gemeinde selbst: „Ottersberg 2030 – wie wollen wir leben und was müssen wir dafür tun?“ Dazu hat Weber Ideen, und die stellte er am Dienstagabend vor mehr als 100 Interessierten in der Güterhalle des Bahnhofsvereins vor. Den Rahmen bildete eine öffentliche Mitgliederversammlung der Freien Grünen Bürgerliste Ottersberg, kurz FGBO, die ihren Ratsfraktionsvorsitzenden Weber an dem Abend offiziell als ihren Bürgermeisterkandidaten nominierte.