Amelie Gieschen: Als Lohnunternehmerin der Schritt in die Selbstständigkeit

Amelie Gieschens Leidenschaft ist Landwirtschaft: Mit einem eigenen Lohnunternehmen macht sie den Schritt in die Selbstständigkeit.

Otterstedt – Sie musste mehr als eine Nacht über diese Entscheidung schlafen – denn es wäre ein großer Schritt, den sie gehen würde. Den Bachelor Professional in Agrarwirtschaft in der Tasche, den Master vor Augen, fing Amelie Gieschen 2022 im Lohnunternehmen ihres Vaters Dirk Gieschen als Angestellte an. „Ich will jede Maschine fahren können, mir den Respekt der Jungs erarbeiten und die gleiche Arbeit machen wie alle“, erzählt sie von ihren damaligen Vorstellungen.

Dann aber suchte ein ehemaliger Lohnunternehmer eine Alternative für seine Kunden und Angestellten. Sie in das Unternehmen ihres Vaters zu integrieren, war eine Überlegung. Doch Dirk Gieschen hatte eine gänzlich andere Idee. Amelie solle selbst Lohnunternehmerin werden. „Ich fand die Idee cool, aber auch abschreckend“, erzählt sie. Mit 22 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, die hohe Investitionen erfordert, und Verantwortung für mehrere Angestellte übernehmen? „Ich hätte so aber auch mehr Freiheiten trotz vieler Verpflichtungen“, war ihr anderer Gedanke. Schließlich war der Rückhalt durch ihren Vater, der ihr helfend zur Seite stehen würde, ausschlaggebend –und sie wagte den großen Schritt.

+ Der Landwirtin Amelie Gieschen macht die Arbeit mit den großen Maschinen Spaß. © -

Als Tochter eines großen Lohnunternehmers kennt sie sich in dem Geschäft aus. Als Kind ist sie im Trecker mitgefahren, seit sie 15 Jahre alt ist, sitzt sie selbst hinter dem Steuer und arbeitet seither mit. Angefangen hat sie mit dem Ballenfahren. „Da kann man nicht viel falsch machen“, sagt sie. „Mit neuen Maschinen bin ich immer erst noch vorsichtig, mittlerweile kann ich gefühlt alles fahren.“ Sie weiß um die unzähligen Stunden auf dem Trecker im Sommer in der Erntephase. „Das ist sehr stressig, vor allem, wenn nicht alles funktioniert.“

Sie erledigt gerne die Aufgaben, bei denen sie für sich ist, aber auch mitdenken muss. „Der Geruch, der Sonnenuntergang, wenn man auf der Maschine sitzt“, das sei es, was ihr an der Arbeit so gut gefällt. Einblicke in ihren Alltag zeigt die NDR-Doku „Auf‘m Trecker“, die sie in der ersten Zeit begleitete und in einer weiteren Folge bei der ersten Ernte dabei war.

Meine Arbeit mit den Maschinen macht mir Spaß, da brauche ich keinen Ausgleich.

Eigentlich wollte sie Industriekauffrau werden. Sie entschied sich nach dem Abitur dann doch für die Ausbildung zur Landwirtin, erst auf einem Pferdehof, dann auf einem Hof in Rotenburg, wo sie sich in die Anguskühe verliebte und ihren Vorsatz, kein Milchvieh zu halten, über Bord warf. Aus den anfänglichen zwei Kälbern, die sie auf dem Hof ihrer Eltern untergebracht hatte, ist die Herde inzwischen auf zehn Tiere angewachsen. Im Herbst werden weitere acht Kälber geboren. „Sie sind sehr genügsam, gechillt und sehr pflegeleicht“, das schätzt sie an der Rasse. Früher war das Reiten ihr Hobby, inzwischen aber fehle ihr die Zeit und die Motivation dafür. „Meine Arbeit mit den Maschinen macht mir Spaß, da brauche ich keinen Ausgleich“, sagt sie. Sonntags allerdings bleibt das Smartphone aus – zumindest vormittags.

Als Frau in der Landwirtschaft tätig zu sein, sei heutzutage kein Thema mehr, sagt sie, vielmehr sei es das Jungsein. Anfangs seien die Reaktionen ihr gegenüber als Jungunternehmerin verhalten gewesen.

+ Kundenkontakt fällt Amelie Gieschen nicht schwer. © -

Mit Kunden zu verhandeln, daran müsse sie noch arbeiten, doch der Kundenkontakt falle ihr nicht schwer. Sie lasse sich nicht den Mund verbieten, stehe für ihre Meinung ein und lasse sich nicht so schnell unterkriegen, sagt sie über sich selbst. Sie vermittelt Standhaftigkeit und Selbstvertrauen, ist mit großer Leidenschaft bei ihrer Arbeit dabei, spürt aber auch die Verantwortung.

Der Zusammenhalt mit ihren Mitarbeitern ist ihr wichtig, diesen zu stärken und ihnen Freiräume zu lassen ein Anliegen. „Ich versuche meine Mitarbeiter mit ins Boot zu holen und beziehe sie bei einzelnen Entscheidungen mit ein.“ Wenn der Kunde zufrieden sei, alles geklappt habe, dann sei auch sie zufrieden.

