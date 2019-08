Seit 100 Jahren in Bewegung

TSV Posthausen feiert Vereinsjubiläum mit zahlreichen Gästen und Ehrungen

+ Ohne sie liefe nichts im Verein: Ehrungen gab es für die Engagierten des TSV Posthausen sowie für langjährige Mitglieder. Fotos: Woelki

Posthausen – Ein Jahrhundert alt, aber immer jung geblieben: Sein 100-jähriges Vereinsbestehen feierte der TSV Posthausen am Samstag mit vielen geladenen Gästen in der vollbesetzten Festscheune auf dem Heimathausgelände bei Butterkuchen und Kaffee, Grußworten und Gitarrenmusik von Alexander del Ponte. „100 Jahre TSV Posthausen. Ich freue mich einfach. Wir als TSV wollen feiern“, begrüßte Vorsitzende Gerda Kanowski die Gäste und erinnerte zuerst mit dem Anzünden eines Lichts an jene, die das Jubiläum nicht mehr erleben können.