Lions-Hilfswerk und Förderverein Otterbad finanzieren Schwimmkurse für Flüchtlingskinder

Ottersberg - Das Lions-Hilfswerk Ottersberg-Wümme ermöglicht Kindern aus Flüchtlingsfamilien die Teilnahme an einem Schwimmkurs im Otterbad – finanziert aus Einnahmen, die Frauen des Lions-Clubs bei verschiedenen Aktionen dafür erzielten.

Die Idee dazu hatte Marlis Schröder. Bei einem offiziellen Übergabetermin im Otterbad überreichte nun Werner Kühnemann als Vertreter des Lions-Clubs und des Lions-Hilfswerks 500 Euro an Stefan Bachmann vom Förderverein Otterbad. Mit dabei: Badbetriebsleiter Kay Schulze und sein Stellvertreter René Grabowski sowie Jana Czichos, Flüchtlingskoordinatorin des Fleckens Ottersberg.

Der Betrag wird zweckgebunden eingesetzt. Ziel ist dabei, Flüchtlingskindern aus dem Flecken Ottersberg das Schwimmenlernen und damit zugleich die Integration in das öffentliche Leben zu ermöglichen. Der Förderverein Otterbad stockt diese Summe um weitere 250 Euro auf, so dass für zehn Kinder die Möglichkeit besteht, an den neuen Kursen des Otterbads teilzunehmen.

Werner Kühnemann vom Lions-Hilfswerk und vom Ottersberger Lions-Club äußerte sich begeistert über die Kooperation mit dem Förderverein, aber auch über den Einsatz des Teams vom Otterbad. Den ursprünglichen Gedanken, einen reinen Schwimmkurs für Flüchtlingskinder zu finanzieren, erweiterten alle Beteiligten im Zusammenspiel um den Integrationsgedanken, indem die Kinder und deren Eltern im Rahmen eines regulären Kurses auch gleich soziale Kontakte zu Ottersberger Bürgern knüpfen können.

„Dieses Projekt passt super ins Konzept des Otterbads“

Die Freude beim Vorsitzenden des Fördervereins Otterbad, Stefan Bachmann, ist groß: „Dieses Projekt passt super in das Konzept des Otterbads, verschiedene Generationen und Kulturen zusammenzuführen. Da stocken wir den Betrag gerne auf.“

Das Team um Badbetriebsleiter Kay Schulze möchte diesen positiven Effekt nutzen: Nach dem erfolgreichen Abschluss des Kurses mit absolviertem Schwimmabzeichen stehe das Bad als Treffpunkt den jungen Schwimmern zur Verfügung.

Interessenten für das Schwimmkursangebot können sich ab sofort an die Flüchtlingskoordinatorin des Fleckens Ottersberg, Jana Czichos, wenden. Sie ist unter der Rufnummer 04205/ 317038 im Rathaus in Ottersberg zu erreichen.

woe