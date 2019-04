Ein 24-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Unfall in Ottersberg lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde aus seinem Auto geschleudert.

Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der Grasdorfer Straße. Der 24-Jährige kam aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab, fuhr mehrere Leitpfosten um und prallte seitlich gegen einen Baum. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann wurde aus dem Auto geschleudert und erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er noch in der Nacht in einem Bremer Krankenhaus operiert werden musste. Er schwebt in Lebensgefahr.

Am Auto entstand Totalschaden im Wert von rund 11.500 Euro. Die Kreisstraße 7 musste für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.