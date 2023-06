Schusswaffe vor der Nase: Ehepaar in Fischerhude überfallen

Von: Heinrich Kracke

In einem der schönsten Winkel Fischerhudes ereignete sich der Überfall, in der Bredenau. © Dennis Bartz

Sie hatten an einem lauen Sommerabend die Terrassentür geöffnet. Plötzlich stand ein Unbekannter im Haus eines Ehepaars in der Gemeinde Ottersberg.

Fischerhude – Ein lauer Sommerabend, gleich würde die Tagesschau beginnen. Arglos hatten die Eheleute die Terrassentür ihres Einfamilienhauses geöffnet, als das Unglaubliche geschah. Eine Schusswaffe, die ihnen vor die Nase gehalten wurde. Ein Überfall am Mittwochabend in der Bredenau in Fischerhude hält die Polizei in Atem. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Gegen 19.40 Uhr war es, als ersten Erkenntnissen zufolge mindestens ein Täter durch eben diese offene Tür in das Haus eindrang. Insgesamt soll es ein ganzes Trio gewesen sein, das gemeinschaftlich zu Werke ging. Mit vorgehaltenen Schusswaffen forderten die Räuber von dem Ehepaar die Herausgabe von Schmuck und Bargeld. Als die Drei schließlich die Beute erlangte, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Opfer blieben den Polizeiangaben zufolge körperlich unverletzt. Zum Alter der Eheleute macht die Pressestelle keine Angaben. Auch zum Wert der Beute könne aus ermittlungstaktischen Überlegungen nichts gesagt werden.

Unklar noch, wohin die Unbekannten flüchteten und ob nicht noch mehr Täter beteiligt waren. Die romantische Lage der Straße erlaube eine Reihe von Versteckmöglichkeiten.

Dafür liegt eine erste Täterbeschreibung vor. Die drei Männer wurden trotz Maskierung als etwa 25 Jahre alt eingeschätzt. Sie sollen schwarz gekleidet gewesen sein, sollen Sturmhauben, Handschuhe sowie Arbeitsschuhe getragen und mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die Ermittlungen übernommen. Beamte einer spezialisierten Tatortgruppe sowie Spezialisten der Kriminalforensik suchten und sicherten noch am Tatabend Spuren am Tatort. Hinweise erbittet die Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960, auch jede andere Polizeidienststelle kann kontaktiert werden.

Gleichzeitig schließt die Polizei Verden einen Zusammenhang zu einem Überfall Montagmorgen in Ritterhude aus. Ein Ehepaar im Alter von 80 und 82 Jahren war von zwei Unbekannten in seinem Einfamilienhaus überfallen worden. Nur einer der beiden Täter wurde als etwa 25 Jahre beschrieben, der andere sei älter, so 40 bis 50 Jahre. Hier drängten die Unbekannten den Senior nach Öffnen der Tür ins Haus zurück. kra