Schorn übergibt an von Hofe

Wechsel an der Spitze des Klimaschutzvereins Ikeo

+ © Woelki Wechsel an der Ikeo-Spitze: (v.li.) Vize Dirk Olbers verabschiedete den Vorsitzenden Bernhard Schorn und begrüßte dessen Nachfolger Erich von Hofe im Amt. © Woelki

Fischerhude – In zehn Jahren haben es Vorsitzender Bernhard Schorn und seine Mitstreiter vom Verein Ikeo mit vielen Ideen und Aktionen geschafft, die Klimaschutz-Initiative und ihre Prämisse „Global denken, lokal handeln“ als energiepolitische Marke in der Region zu etablieren. Bei der Jahreshauptversammlung des 50 Mitglieder zählenden Vereins Ikeo am Dienstagabend im Fischerhuder Gasthaus Berkelmann vollzog sich nun ein Wechsel an der Spitze.