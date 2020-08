Schon 1500 Euro Spenden für Musikanlage

Versetzten das Publikum 2016 in Ekstase: Hakan Vreslaka. Für den 12. September ist wieder ein Kukuc-Konzert in der Schützenhalle Kreuzbuchen geplant. Archiv

Ottersberg – Ob Klubgefühl oder Konzertsaalatmosphäre – der sehr rührige Verein Café Kukuc zieht viele Musiker unterschiedlichen Genres in den Wümmeort, genauer in die Schützenhalle im Forst Kreuzbuchen am Rande der Ortschaft und verwandelt den Saal mit der kleinen Bühne musikalisch entweder in einen Jazzklub, einen Konzertsaal oder eine Clubbar. Und immer sind die Veranstaltungen gut besucht. Umso mehr sind der Vereinsvorsitzende Gerd Geiser und seine Stellvertreterin Susann Brinkmann betrübt über den Diebstahl ihrer Veranstaltungsausrüstung.

„Man hat uns Veranstaltungstechnik im Wert von 4000 Euro entwendet“, ärgert sich Gerd Geiser. Und schildert: „Um unseren Gästen ein optimales Klangerlebnis in der Schützenhalle zu bieten, erwarben wir dank Finanzmitteln aus verschiedenen Einrichtungen zwei Klangsäulen, die den Saal räumlich optimiert beschallen, zwei Bass-Boxen und an Lichttechnik einen Spot-Verfolger, mit dem wir die Bühne in diesem Jahr ausstatten. Das ist alles weg.“

Den Diebstahl der Bühnentechnik hätten Mitglieder des Schützenvereins bei einem Arbeitsdienst vor 14 Tagen entdeckt. „Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schützenhaus und nahmen die Ausstattung mit. Anfangs saß der Schock tief. Dann haben wir uns überlegt: Was machen wir?“, schildert Geiser die Situation. So initiierte der Vorstand für den Verein eine große Spendenaktion, schrieb der Vorsitzende Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins an und bat um einen Spendenbeitrag, um die gestohlene Ausstattung zu ersetzen.

„Die Unterstützung ist super. Das ist der Verdienst unserer guten Arbeit der vergangenen Jahre. Denn inzwischen haben wir 1500 Euro an Spenden eingesammelt. Wir hoffen, wenn das Spendenaufkommen so anhält, können wir bald die Ausrüstung ersetzen“, schaut Gerd Geiser verhalten optimistisch in die Zukunft.

Parallel dazu startete der Verein auf der Internetplattform betterplace.org eine Sammelaktion. Wer dem Verein helfen möchte, der kann sich natürlich auch direkt an den Vorsitzenden Gerd Geiser wenden oder auf den Link https://betterplace.org/p83636 klicken, der Spendenwillige direkt auf die Aktionsseite leitet.

Zwar sitzt der Ärger über das entwendete Inventar beim Vorstand immer noch tief, aber der Vorsitzende schaut bereits auf die kommende Veranstaltung am 12. September ab 20 Uhr. Dann spielt die Gruppe Triangulo Samba, Bossa Nova und Latin Jazz.

Die Musik von Triangulo bewegt sich zwischen emotionaler Melancholie, fröhlicher Leichtigkeit und pulsierenden Beats. In ihrem aktuellen Programm „Stand up and dance“ kommen neue Dance-Songs aus dem Soul-, Funk- und Reggae-Bereich hinzu, durchzogen von brasilianischem Latin Feeling. „Die Percussion-Grooves zusammen mit akustischer oder E-Gitarre und dem tiefen Bass-Fundament sorgen für eine faszinierende Stimmung“, verspricht der Verein Kukuc. Die Brasilianerin Cleo Cohrs entführt das Publikum auf eine musikalische Reise durch Raum und Zeit. „Mit ihrer eindrucksvollen Stimme berührt sie die Seele und singt sich in die Herzen des Publikums“, heißt es weiter.

Der Besuch der Veranstaltung ist aufgrund von Corona-Hygienemaßnahmen nur nach einer Vorbestellung möglich. Platzreservierungen sind möglich beim Verein unter post@kukuc-ottersberg.de oder bei Gerd Geiser unter Telefon 0157/72868018. woe