Schönes der Marke Eigenbau

Kunsthandwerk und Kulinarisches locken Tausende zum Fischerhuder Weihnachtsmarkt

+ Viel zu tun hatte auf dem Fischerhuder Weihnachtsmarkt der Weihnachtsmann, der Mandarinen und Nüsse verteilte. - Fotos: Woelki

FISCHERHUDE - Der Weihnachtsmann kam nicht mit leeren Händen. Das kommt er nie beim Fischerhuder Weihnachtsmarkt. Fast antik mutet sein mit blauer blättriger Farbe überzogener Bollerwagen an, den er durch das Marktgeschehen manövriert, um Kinder mit Nüssen und Mandarinen zu beschenken.

Zum 30. Mal feierte Fischerhude heute seinen Weihnachtsmarkt. Rund 70 kunsthandwerkliche und kulinarische Stände lockten wieder Menschenmassen in den idyllischen Ortskern des Künstlerdorfes, der im adventlichen Glitzerglanz erstrahlte, sich bis über die Landstraße auf den neuen Marktplatz erstreckte und erstmals in seiner Geschichte auch schon am Vorabend öffnete.

Gleich zur offiziellen Markteröffnung drängten sich heute Vormittag die Besucher durch die Marktgassen. Trotz wenig winterlichen Wetters, immerhin blieb es trocken, begeisterte das Marktgeschehen rund um den Eichhof und vor Brünings Scheune Tausende von Besuchern mit einem vielfältigen Angebot an kunsthandwerklichen Erzeugnissen wie Holzspielzeug, Textilarbeiten, Keramik- und Glaskunst. Dazu gab’s Aktionen von Vereinen und natürlich Leckereien in allen Variationen.

Wilfried Rath stellte auf dem Markt erstmalig aus – und zwar Schlitten und kleine Handwagen. „Als Rentner habe ich Zeit. Das ist alles Marke Eigenbau. Aber Schnee wird heute nicht kommen“, sagte Rath. Er sollte Recht behalten. Aus Birkenholz und Moosgummi, versehen mit Emblemen von Fußballbundesligisten, bastelte Marianne Chilewski kleine Figuren, die friedlich nebeneinander standen. „Ich habe einfach mal angefangen und mich weiterentwickelt“, schmunzelte sie. Schöne schlichte Holzdeko bot Lütke Volksbeck an: „Ich verwende dreißig unterschiedliche Holzsorten, aus denen ich die Stücke schnitze. Ich habe einfach Freude an der Holzarbeit.“

Außergewöhnliche Textilarbeiten präsentierte Carina Schlegel: „Das ist Alpaka-Wolle, die ich verwerte. Alpaka-Wolle ist wärmeregulierend, sehr weich, sie kratzt nicht und ist schmutzabweisend.“

Joachim Scharnberg strahlte Ruhe aus. Konzentriert arbeitete der Debstedter mitten im Markttrubel an seiner Drechselbank an einem Holzstück. An seinem Stand gab es nur Rundes zu kaufen: Kerzenhalter, Füller und Deko.

Seine ganze Faszination entfaltete der Markt erst so richtig in der Dämmerung, als die unzähligen Lichter stimmungsvoll zur Geltung kamen.

Bereits am Vorabend hatte der Verein der Selbstständigen Ottersberg (VdSO) als Marktveranstalter zu einem Laternenlauf durch den Wümmeort eingeladen, während im Festzelt vor Brünings Scheune zum dritten Mal der Songcontest „Wümme Beats“ mit Gruppen aus der Region über die Bühne ging und nach Worten von Arnd Brüning mehrere Hundert Gäste anlockte . J woe