Und zum Schluss ein Sternenmeer

Fischerhude – Der Weihnachtsmann erschien mit Gepäck – und, na klar, mit jeder Menge an Geschenken. Hinter sich zog er einen Bollerwagen. Immer wieder griff er in einen Sack und erfreute die Kinder mit Mandarinen und Nüssen.

Mit seinem reichhaltigen Angebot an Geschenkideen und kulinarischen Leckereien avancierte der Fischerhuder Weihnachtsmarkt am Sonntag zum Publikumsmagneten. Bereits zur Eröffnung drängten sich die Besucher durch die Gassen an den Ständen vorbei.

Bei trockenem, kaltem Wetter begeisterte das Geschehen mit seinen mehr als 70 Ständen rund um den Eichhof und auf dem Platz an der Landstraße gegenüber Hunderte Besucher.

Es gab ein vielfältiges Angebot an Kunsthandwerk und Selbstgebasteltem, etwa Holzspielzeug, Textilarbeiten, Keramik- und Glaskunst sowie Produkte aus der Imkerei.

Joachim Scharnberg arbeitete an seiner Drechselbank an einem Holzstück. An seinem Stand gab es nur Rundes zu kaufen, wie Kerzenhalter, Füller oder Dekoration. „Drechseln ist mein Hobby. Mir macht das Spaß“, schaute er empor und strahlte.

Michael Lo Castro bot selbst gemachte Vogelhäuser an. „Die Idee entstand aus einem Projekt an einer Förderschule. Ich verwende nur Holz und Reet“, erklärte der Vogelhausbauer.

Die Jugendfeuerwehr Fischerhude-Quelkhorn veräußerte Süßes. „Der Erlös kommt der Jugendfeuerwehr zugute, wovon wir Ausstattung für unsere Organisation anschaffen“, schilderte Jugendfeuerwehrwart Jens Stertefeld.

An seinem Stand bot der Kindergarten Walletal große Strohsterne an. „Die Strohsterne haben Kinder und Eltern gebastelt. Der Erlös fließt in die Ausstattung. Denn wir brauchen für unsere mehr als 20 Kinder eine Schalldämmung. Und dafür verwenden wir das Geld“, sagte Lena Heinl, die mit Nina Schaak, ebenfalls eine engagierte Mutter, die Strohsterne anbot.

Am Stand des Reitvereins Fischerhude bastelten Kinder Weihnachtsdekoration und bemalten Hufeisen. Als eine Mitorganisatorin der Aktion berichtete Miriam Ostmeier: „Im Reitverein mit unserem Voltigierteam S-Team Phönix starten wir in der höchsten Liga. Nachdem wir uns ein neues Voltigierpferd angeschafft haben, brauchen wir noch eine passende Ausstattung. Den Erlös aus unserer Standaktion wollen wir dafür einsetzen.“

Auch die Fischerhuder Rehkitzretter, inzwischen ein eingetragener Verein, informierten über ihr Anliegen. „In der Mähzeit von April bis Juni stöbern wir mit dem Einsatz einer Drohne und einer Wärmebildkamera die Rehkitze auf“, so Werner Barz.

Seine ganze Faszination entfaltete der Markt so richtig in der Dämmerung: Da glitzerten die vielen Lichter wie ein Sternenmeer. woe