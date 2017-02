Schleicher unerwünscht

Fischerhude - Ursprünglich mal für die örtliche Landwirtschaft gebaut, werden die schmale Straße Ebbensiek und abzweigende Wege wie „Am Sportplatz“ und „Alter Ebbensieker Weg“ am äußersten Zipfel Fischerhudes an der Landesgrenze zu Bremen gern von Autofahrern aus dem Kreis Verden und dem angrenzenden Landkreis Osterholz als Abkürzung nach und von Bremen genutzt.

Um das bestehende Durchfahrtsverbot, von dem nur Anwohner, Radfahrer und der landwirtschaftliche Verkehr ausgenommen sind, scheren sich zahlreiche Autofahrer dabei wenig.

Sehr zum Leidwesen von Anliegern des Ebbensiek in der Wümmeniederung mit ihren verschiedenen Flora/Fauna-Schutzgebieten. Ein Teil von ihnen hat bei der Gemeinde Ottersberg verkehrsberuhigende Maßnahmen auf dem Schleichweg durchs Grüne beantragt. Darüber wollte der Ortsrat Fischerhude in seiner Sitzung gestern Abend beraten. Im Vorfeld der Diskussion gab es am Samstag einen Ortstermin des Ortrates mit Anliegern am Ebbensiek.

Neben den Autofahrern, die die Straße verbotenerweise als abkürzende Durchgangsstrecke nutzen, stören sich die Anlieger auch an landwirtschaftlichen Großfahrzeugen, die breiter sind als der Weg selbst. „Die Seitenstreifen neben der Straße sind zeitweilig so kaputtgefahren und matschig, dass sie beim Ausweichen für Fahrradfahrer und Fußgänger zu einer erheblichen Sturzgefahr werden. Insbesondere gilt das für (Schul-)Kinder und ältere Menschen von hier“, schreiben die Antragsteller vom Ebbensiek in ihrer Begründung zur Forderung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h werde in der Regel überschritten, manchmal erheblich und das auch von den Großfahrzeugen, haben Anwohner beobachtet. Besonders gefährlich werde dies in kurvigen, nicht überschaubaren Bereichen sowie bei der Gaststätte Meyerdierks, wo eigentlich Schritttempo vorgegeben sei.

„Kinder können nicht allein auf die Straße“

Beim Treffen der Anlieger mit dem Ortsrat am Samstag waren der Durchgangsverkehr und die teils als desolat beklagte (Verbots-)Beschilderung der Straßen Hauptthema. „Die Schilder werden hier regelmäßig von Unbekannten demontiert, so wie auch die Straßensperre im Vogelschutzgebiet, die schon nach einem Tag wieder verschwunden war!“, empörten sich die Anwohner nach eigener Mitteilung, „erneut wurde betont, dass wir hier eine polizeifreie Zone sind.“

Verbunden mit dem Durchgangsverkehr sehen Anlieger eine Gefährdung für Radfahrer und Fußgänger: „Kinder aus der Nachbarschaft können nicht allein auf die Straße zum Fahrradfahren oder zum Spielen“, hieß es.

Im Hinblick auf die landwirtschaftlichen Großfahrzeuge monierten Anwohner das zulässige Gesamtgewicht, mit dem die Holzbrücke Am Hexenberg / Wümme-Nordarm befahrbar ist: 32 Tonnen. Hinweis des Bauamtes dazu: Die Landwirte hätten die Brücke im Rahmen der Flurbereinigung selbst bezahlt – natürlich für ihre eigene Nutzung.

Wie genau eine Verkehrsberuhigung auf der Straße Ebbensiek aussehen soll, darüber waren sich die Anwohner selbst nicht einig. Schwellen auf der Fahrbahn lehnten einige ab. Fast alle jedoch, so teilten beim Ortstermin vertretene Anlieger im Anschluss mit, hätten erstaunlicherweise nichts gegen eine komplette Sperrung der Straße für Autos mittels Poller einzuwenden – obwohl sie dadurch selbst Umwege in Kauf nehmen müssten. Ein entsprechender Antrag auf Sperrung sollte nun noch nachgereicht werden.

Zwar vermissen die Anlieger polizeiliche Kontrollen auf der für Durchgangsverkehr verbotenen Strecke, die unter anderem auch für Berufsverkehr von und zu Mercedes genutzt werde, andererseits versprechen sie sich von Kontrollen auch nicht allzu viel: „Berufspendler, die täglich zehn bis zwanzig Kilometer durch diese Abkürzung einsparen, sind durch Bußgelder von zwanzig oder dreißig Euro nicht zu beeindrucken“, mutmaßen die Ebbensiek-Anwohner.

Über die Beratung am Montagabend im Ortsrat Fischerhude berichten wir in unserer nächsten Ausgabe.

pee