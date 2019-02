Ottersberg - „Saukoid woas!“ Alles andere zu behaupten, wäre glatt gelogen gewesen, als Götz Paschen und Lena Bürki nach einem besonderen Schwimmwettkampf in Bayern aus dem eisigen Chiemsee kletterten. Die beiden Aktiven des Schwimmvereins TSV Ottersberg stellten sich am vergangenen Samstag der Herausforderung um den Titel und die Ehre eines Chiemsee-Eiskönigs.

Eingeladen zu der frostigen Veranstaltung hatte der TSV Bernau, und „die International Iceswimming Association schreibt vor, dass bei solchen Wettkämpfen nur Badehose oder -anzug, Badekappe und Schwimmbrille getragen werden dürfen“, erzählt Paschen. Spärlich bekleidet also gingen Schwimmer aus ganz Deutschland bei 2,8 Grad Wassertemperatur in verschneiter Landschaft vor Alpenpanorama an den Start. 140 Starts wurden bei dem Wettkampf gezählt auf verschiedenen Streckenlängen und in verschiedenen Schwimmlagen.

Götz Paschen landete über 1000 Meter Freistil mit 20:03 Minuten auf Platz drei der Altersklassenwertung Männer 50-59. Nur 12:59 Minuten brauchte der Erstplatzierte Christof Wandratsch, Extremschwimmer und Weltrekordhalter im Eisschwimmen. Aber „mit nur zehn Kilometern Sommertraining pro Woche in Otterbad und Otterstedter See“ war Paschen sowieso mit der Devise „Dabeisein ist alles“ angereist - und entsprechend stolz auf das Geschaffte. Ebenso seine TSV-Vereinskollegin Lena Bürki, die über 100 Meter Brust mit 2:19 Minuten sogar Platz zwei erreichte.

„Angenehm nach dem Wettkampf war die mobile Sauna am Strandbad“, berichtet Paschen, „in der konnten sich die Schwimmer bei 60 bis 80 Grad wieder warmzittern - anders als beim Wintertraining im Otterstedter See, wo drei Pullis und Wetterhose reichen müssen.“ Der Otterstedter See liege allerdings auch im Winter oft über fünf Grad Wassertemperatur, und laut International Iceswimming Association „ist nur Schwimmen unter fünf Grad ohne Neoprenanzug Eisschwimmen“, so Paschen.

„Beim Eisschwimmen ist das Hauptereignis die Überwindung, ins kalte Wasser zu steigen“, schildert der TSV-Schwimmer, „Strecke absolvieren ist die erste Herausforderung vor Tempo. Aber: Wer schneller schwimmt, friert kürzer.“ Das Reglement schreibe für die Langstrecken ab 500 Metern eine dokumentierte ärztliche Voruntersuchung samt Belastungs-EKG vor, und „am Wettkampftag guckt sich morgens ein Arzt noch einmal jeden Langstreckenathleten einzeln an, kontrolliert Blutdruck und Temperatur, um sicherzustellen, dass auch alle wieder heile aus dem Wasser kommen“, berichtet Paschen. Wer nach 25 Minuten seine 1000 Meter nicht fertig hatte, wurde vom Kampfrichter vorsorglich aus dem Wasser genommen.

Zur Siegerehrung gab es dann keine Medaillen, sondern, typisch bayrisch, verschieden große „Brezen“ am blau-weiß-karierten Bändel zum Umhängen. Und für das weitere Wintertraining gab’s den Eisschwimmergruß mit auf den Weg: „Keep frozen!“