Samstag ist erstmals wieder Silvesterlauf in Fischerhude

Von: Tobias Woelki

Die Sportfreunde Fischerhude rufen wieder zum Silvesterlauf auf – und hoffen, dass sich möglichst viele Läufer beteiligen, wie hier beim Kinderlauf 2019. Archivfoto: Woelki © -

Fischerhude – Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu – und ehe man sich’s versieht kommt der Moment, um das Jahr 2023 zu begrüßen. Warum also nicht die Zeit vor der abendlichen Feier nutzen, um dem neuen Jahr entgegen zu laufen? Kein Problem, denn der Verein Sportfreunde Fischerhude lädt für den Silvestertag erstmals wieder zum nunmehr neunten Silvesterlauf ein. Die Veranstaltung war in den vergangenen zwei Jahren wegen der Coronapandemie ausgefallen.

„Wir wollen durchstarten. Und wir rechnen mit einer sehr starken Teilnahme. Wir hoffen, dass viele motiviert sind und die Laufschuhe schnüren, um dabei zu sein“, sagt Jörn Becker, Vorsitzender der Sportfreunde Fischerhude. Ihm zufolge ist der Fischerhuder Silvesterlauf die größte Breitensportveranstaltung im Nordkreis des Landkreises Verden zum Jahreswechsel.

Freizeitsportler aller Altersgruppen sind eingeladen, das neue Jahr auf die sportliche Art zu begrüßen und die vergangenen Monate hinter sich zu lassen. Jung und Junggebliebene dürfen zwischen drei verschiedenen Laufstrecken durch das Künstlerdorf und die Wümmewiesen wählen – Dabeisein ist alles. Auf eine Zeitmessung verzichten die Organisatoren.

„Wie in den Jahren zuvor unterstützen wir mit den Einnahmen wieder ein Projekt. Diesmal planen wir den Kauf von Trimm-Dich-Geräten auf dem Sportplatz in Fischerhude in Abstimmung mit dem TSV Fischerhude-Quelkhorn“, berichtet Jörn Becker.

Das Laufspektakel beginnt am letzten Tag des Jahres 2022 um 13.30 Uhr mit dem 1000-Meter-Kinderlauf, um 13.45 Uhr folgt der Lauf über zehn Kilometer und um 14 Uhr haben die Walker und Freizeitläufer die Gelegenheit, über eine Distanz von fünf Kilometern zu laufen.

Kurzentschlossene Läufer können sich auch noch am Veranstaltungstag vor Ort in der Meldestelle bei Nico Koch anmelden und direkt durchstarten.

Start ist am Anfang der Molkereistraße. Dort schickt Starter Daniel Pinnow die Aktiven auf die Strecke. „Wir hoffen auf zahlreiche Läuferinnen und Läufer. Beim vorherigen Silvesterlauf erschienen 300 Laufbegeisterte. Die Anzahl annähernd zu erreichen, wäre wünschenswert“, meint Jörn Becker. Der Zielbereich, moderiert von Jörn Becker, befindet sich auf dem Parkplatz vor Brünings Scheune. Dort warten auf alle Teilnehmer Kaltgetränke und ein Imbiss. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. woe