Sägewerk Holtmeyer in Narthauen will erweitern

Von: Petra Holthusen

Teilen

Unternehmenschef Stefan Holtmeyer hat laut Gemeindeverwaltung zugesagt, bei seinen Erweiterungsplänen die Belastung für das Dorf im Blick zu haben. © Woelki

Narthauen – Örtliche Wohnbaupotenziale der Zukunft, aber vor allem die geplante Betriebserweiterung des Sägewerks Holtmeyer lockte vor Kurzem mehr als 50 Interessierte zu einer Einwohnerversammlung ins Narthauener Dorfgemeinschaftshaus. Eingeladen hatte die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Tim Willy Weber und Bauamtsleiter Ralf Schack an der Spitze, um die Narthauener über den Stand der Dinge zu informieren.

Das Sägewerk Holtmeyer ist seit mehr als 100 Jahren am Rande Narthauens zu Hause und mit den Jahrzehnten zu einem hochmodernen, technisch innovativen Holzverarbeitungsbetrieb gewachsen. Damit verbundene Lärm- und Lkw-Verkehrsimmissionen sind immer wieder Thema im Dorf, sodass Holtmeyers umfangreiche Erweiterungspläne auf einer Fläche von neun Hektar in der Nachbarschaft einige Skepsis hinsichtlich steigender Belastungen wachgerufen haben. „In Narthauen sind nicht alle glücklich damit“, weiß Bürgermeister Weber, „aber im Großen und Ganzen wird das Vorhaben in der Ortschaft mitgetragen.“

Vor einem Jahr hatte der Gemeinderat – einstimmig quer durch alle Fraktionen – die Bauleitplanung auf den Weg gebracht, um für das Erweiterungsvorhaben des Sägewerks Holtmeyer auf dessen Antrag hin die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Zuvor hatte eine erste Einwohnerversammlung zu dem Thema in Narthauen stattgefunden.

Mithilfe der südlich an den Betrieb angrenzenden zusätzlichen Flächen will Holtmeyer laut Planung den Rundholzplatz erweitern, die Holzhackanlage „einhausen“, dringend benötigte weitere Lagerflächen schaffen sowie eine Freiflächenphotovoltaikanlage für die Eigenstromversorgung bauen.

Inzwischen hat ein Fachplanungsbüro den Bebauungsplan fertig erarbeitet und erforderliche Gutachten eingeholt, sodass die Gemeinde jetzt im nächsten Verfahrensschritt die öffentliche Auslegung vorbereitet. Dann haben unter anderem Anwohner Gelegenheit, Einwände geltend zu machen. Mit dem politischen Satzungsbeschluss, der solch einer gemeindlichen Bauleitplanung Rechtskraft verleiht, rechnet der Bürgermeister Anfang nächsten Jahres.

Neu sei in der Planung, dass der Betrieb die vorgeschriebene einen Hektar große Naturfläche als Ausgleich für neu versiegelte Bereiche direkt auf der Erweiterungsfläche schaffen werde, erläutert Weber auf Nachfrage. Zu dem Waldstück im Süden der Erweiterungsfläche sei zudem ein Mindestabstand festgelegt worden. Auch zu umliegender Wohnbebauung würden die gebotenen Abstände eingehalten: „Wir planen nichts, was rechtswidrig ist“, betont Weber. Mit nennenswerten zusätzlichen Belastungen rechnet der Bürgermeister infolge der Unternehmenserweiterung nicht: Diese trage vielmehr der bereits erfolgten Entwicklung Rechnung und entzerre das Geschehen auf dem Betriebsgelände, so Weber sinngemäß.

Dass die laute Holzhackanlage eine Gebäudehülle erhalten soll, wertet der Gemeindechef als Fortschritt zur Minimierung der Lärmimmissionen. „Es ist eine große Erweiterung“, weiß Weber, „aber es lässt sich verträglich gestalten.“ Mit Anwohnerinnen, die sich vor allem um das Lkw-Aufkommen sorgen, sei „eine gute Gesprächsebene“ gefunden worden. Dass die An- und Abfahrt der Lkw weiterhin nur über die beiden bestehenden Zufahrten erfolgen werde, sei bei der Einwohnerversammlung ausdrücklich bestätigt worden. Nicht in die Entscheidungshoheit der Gemeinde falle jedoch das gewünschte Vorziehen der Tempo-50-Zone auf der Kreisstraße, so Weber.

Ein ganz anderes Thema hatte sich bei den Gesprächen zwischen Gemeindeverwaltung und Sägereichef Stefan Holtmeyer aufgetan: der Aufbau eines Nahwärmenetzes für Narthauen in Kooperation mit dem gemeindeeigenen E-Werk. „Holtmeyer hat Wärme über“, sagt Weber. Durch den Produktionsprozess des Sägewerks entstehe Abwärme, die beim Aufbau eines Nahwärmenetzes ausreichend wäre, um Narthauen zu versorgen. Im ersten Schritt soll jetzt das Interesse der Einwohnerschaft ermittelt werden – entsprechende Fragebogen wurden bei der Versammlung verteilt. Sollten die Rückmeldungen positiv ausfallen, würde die Gemeinde dem Bürgermeister zufolge im zweiten Schritt eine Quartiersstudie und eine kommunale Förderung beantragen. „Wenn alles reibungslos verläuft, könnte mit dem Bau Ende 2024/Anfang 2025 begonnen werden“, meint Weber. Auf diese Weise würde das Dorf von dem Werk profitieren.